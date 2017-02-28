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Літаючий диск: розвага чи спорт?

Просто та доступно про спорт з літаючим диском

  • 28.02.2017 16:31
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ultiphotos.com
© ultiphotos.com
Літаючий диск? Алтимат? Фрізбі?
 
Є підозра, асоціації, які в багатьох читачів викликали вище зазначені слова, дуже слабо (якщо взагалі) пов’язані зі спортом. Тим паче професійним. Максимум - погратися з фрізбі (чи «фрИзбі», якщо вже зовсім прискіплюватись до правопису) в дворі зі своєю собакою чи покидати «тарілочку» в парку чи на пляжі. Не так давно, відверто кажучи, саме такою була і моя реакція і відчуття.
 
Але зараз моє уявлення про цей спорт змінилось кардинально. На мою скромну думку, сьогодні це - один з найдинамічніших, найінтенсивніших та найцікавіших видів спорту! Моя думка, звичайно, є дещо заангажованою, бо вже кілька років не просто слідкую за тим, як спорт з літаючим диском розвивається, але й сам займаюсь ним, граючи за київську команду з алтимату.
Вважаю, варто більше розповісти широкому загалу любителів спорту про алтимат та інші дисципліни спорту з літаючим диском ще й тому, що буквально наприкінці грудня 2016 року Міністр спорту пан Жданов поставив свій підпис під наказом міністерства, яким спорт з літаючим диском  було включено в реєстр офіційно визнаних в Україні видів спорту.
 
В кількох наступних публікаціях постараюсь максимально доступно та просто розповісти, що ж таке цей літаючий диск, розтлумачити основні поняття та терміни, познайомити з основними правилами гри. А тим часом пропоную витратити буквально 2 хвилини свого часу та переглянути коротеньке відео, яке краще за будь-який текст демонструє, що таке АЛТИМАТ (Ultimate) - найпопулярніша та найпоширеніша у світі дисципліна спорту з літаючим диском.
 
Слідкуйте за наступними публікаціями!
 

Автор — Роман Чернишов, Sport.ua

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