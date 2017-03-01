Спортивный календарь на март

Sport.ua представляет важнейшие спортивные события ближайшего месяца:
11.02-04.03.2017. Шахматы. Женщины. Чемпионат мира (Тегеран, Иран).
27.02-05.03.2017. Теннис. WTA. Mexican Open (Акапулько, Мексика). Malaysian Open (Куала-Лумпур, Малайзия). АТР. Dubai Tennis Championships (Дубай, ОАЭ). Mexican Open (Акапулько, Мексика). Brasil Open (Сан-Пауло, Бразилия).
27.02-05.03.2017. Теннис. WTA. Mexican Open (Акапулько, Мексика). Malaysian Open (Куала-Лумпур, Малайзия). АТР. Dubai Tennis Championships (Дубай, ОАЭ). Mexican Open (Акапулько, Мексика). Brasil Open (Сан-Пауло, Бразилия).
28.02-01.03.2017. Баскетбол, мужчины. Лига чемпионов.
28.02-01.03.2017. Волейбол, мужчины. Кубок ЕКВ. Женщины. Кубок Вызова.
28.02-05.03.2017. Бадминтон. YONEX German Open 2017 (Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия).
01-05.03.2017. Гандбол, мужчины. Лига чемпионов, Кубок ЕГФ.
02-05.03.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (Южная Корея, Словения).
02-07.03.2017. Фристайл. Кубок мира (Россия, Швейцария, Канада, Франция).
03-04.03.2017. Триатлон. Мировая серия (Абу-Даби, ОАЭ).
03-05.03.2017. Гандбол, женщины. Лига чемпионов.
03-05.03.2017. Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещениях (Белград, Сербия).
03-05.03.2017. Прыжки в воду. Мировая серия (Пекин, Китай).
04.03.2017. Велошоссе. Monte Paschi Strade Bianche (Италия). Женщины. Strade Bianche - WE (Италия).
04-05.03.2017. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье (Хамар, Норвегия).
04-05.03.2017. Академическая гребля. Orta Lake Challenge (Италия).
04-05.03.2017. Дзюдо. Открытый Кубок Европы. Женщины (Прага, Чехия). Мужчины (Катовице, Польша).
04-05.03.2017. Сноубординг. Кубок мира (Турция, Испания).
05.03.2017. Легкая атлетика. Lake Biwa Mainichi Marathon (Оцу, Япония).
05-12.03.2017. Велошоссе. Paris - Nice (Франция).
06-19.03.2017. Теннис. WTA, АТР. Indian Wells Open (Индиан-Уэллс, США).
07.03.2017. Баскетбол, женщины. Евролига, Еврокубок.
07-08.03.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
07-08.03.2017. Футбол, мужчины. Лига чемпионов.
07-09.03.2017. Волейбол, женщины. Кубок ЕКВ. Мужчины. Кубок Вызова.
07-12.03.2017. Бадминтон. YONEX All England Open (Бирмингем, Великобритания).
08.03.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Драммен, Норвегия).
08-12.03.2017. Гандбол, мужчины. Лига чемпионов. Женщины. Кубок ЕГФ.
08-14.03.2017. Велошоссе. Tirreno - Adriatico (Франция).
09.03.2017. Футбол, мужчины. Лига Европы.
09-11.03.2017. Прыжки в воду. Мировая серия (Гуанчжоу, Китай).
10.03.2017. Баскетбол, женщины. Евролига, Еврокубок.
10-12.03.2017. Шорт-трек. Чемпионат мира (Роттердам, Нидерланды).
10-12.03.2017. Синхорнное плавание. Мировая серия (Париж, Франция).
10-19.03.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Норвегия).
10-19.03.2017. Горнолыжный спорт. Кубок мира (США).
11.03.2017. Велошоссе. Женщины. Ronde van Drenthe (Нидерланды).
11.03.2017. Плавание. 10-км марафон. Кубок мира (Абу-Даби, ОАЭ).
11.03.2017. Триатлон. Кубок мира (Саншайн-Кост, Австралия).
11.03.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Осло, Норвегия).
11-12.03.2017. Гандбол, мужчины. Кубок ЕГФ. Женщины. Лига чемпионов, Кубок Вызова.
11-12.03.2017. Легкая атлетика. Кубок Европы по метаниям (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания).
11-12.03.2017. Конькобежный спорт. Кубок мира (Ставангер, Норвегия).
11-12.03.2017. Академическая гребля. Heineken Roeivierkamp (Амстердам, Нидерланды).
11-12.03.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Осло, Норвегия).
12.03.2017. Легкая атлетика. Circuito Internacional de Marcha 2017 (Сьюдад-Хуарес, Мексика). Nagoya Women's Marathon (Нагойя, Япония). RomaOstia Half Marathon (Рим, Италия). Zurich Marato Barcelona (Барселона, Испания).
14.03.2017. Водное поло, мужчины. Отбор чемпионата Европы.
14-15.03.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок. Женщины. Евролига.
14-15.03.2017. Футбол, мужчины. Лига чемпионов.
14-16.03.2017. Волейбол, мужчины. Лига чемпионов, Кубок ЕКВ. Женщины. Кубок ЕКВ.
14-19.03.2017. Бадминтон. YONEX Swiss Open (Базель, Швейцария).
15.03.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Тронхейм, Норвегия).
15-19.03.2017. Настольный теннис. Belgosstrakh Belarus Open (Минск, Беларусь).
16.03.2017. Футбол, мужчины. Лига Европы.
17-18.03.2017. Фехтование, мужчины, женщины. Рапира. Гран-при (Лонг-Бич, США).
17-19.03.2017. Лыжные гонки. Кубок мира (Квебек, Канада).
17-19.03.2017. Сноубординг. Кубок мира (Германия).
17-19.03.2017. Бобслей и скелетон. Кубок мира (Пхёнчхан, Южная Корея).
18.03.2017. Велошоссе. Milano - Sanremo (Италия).
18-19.03.2017. Лыжное двоеборье. Кубок мира (Шонах, Германия).
19.03.2017. Легкая атлетика. Circuito Internacional de Marcha 2017 (Монтеррей, Мексика). Chongqing International Marathon (Чунцин. Китай). EDP Half Marathon of Lisbon (Лиссабон, Португалия). New Taipei City Wan Jin Shi Marathon (Синьбэнь, Тайвань). Seoul International Marathon (Сеул, Южная Корея). ONICO Gdynia Half Marathon (Гдыня, Польша).
19.03.2017. Велошоссе. Женщины. Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio (Италия).
20-26.03.2017. Велошоссе. Volta Ciclista a Catalunya (Испания).
20.03-02.04.2017. Теннис. WTA, АТР. Miami Open (Майями, США).
21.03.2017. Баскетбол, женщины. Еврокубок.
21-22.03.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
21-23.03.2017. Волейбол, мужчины. Лига чемпионов. Женщины. Лига чемпионов.
22.03.2017. Велошоссе. Dwars door Vlaanderen (Бельгия).
22-23.03.2017. Футбол, женщины. Лига чемпионов.
23-26.03.2017. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира (Словения).
24.03.2017. Велошоссе. E3 Prijs Vlaanderen (Бельгия).
24.03.2017. Баскетбол, женщины. Еврокубок.
24-25.03.2017. Фристайл. Кубок мира (Норвегия).
24-26.03.2017. Сноубординг. Кубок мира (Швейцария, Чехия).
24-26.03.2017. Фехтование, мужчины, женщины. Шпага. Гран-при (Будапешт, Венгрия). Женщины. Сабля. Кубок мира (Янчжоу, Китай).
24-26.03.2017. Футбол, мужчины. Отбор чемпионата мира.
25.03.2017. Академическая гребля. Head of the River Race (Лондон, Великобритания).
25-26.03.2017. Гандбол, мужчины. Кубок ЕГФ.
25-26.03.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Canoe Slalom Ranking (Солкан, Словения).
26.03.2017. Легкая атлетика. Чемпионат мира по кроссу (Кампала, Уганда). PZU Pólmaraton Warszawski (Варшава, Польша).
26.03.2017. Велошоссе. Gent-Wevelgem (Бельгия).
26.03.2017. Гребля на байдарках и каноэ. Monschau Canoe Race (Моншау, Германия).
26.03.2017. Триатлон. Кубок Европы (Лас-Пальмас, Испания).
28.03.2017. Волейбол, мужчины. Кубок ЕКВ. Женщины. Кубок ЕКВ.
28.03.2017. Водное поло, женщины. Отбор чемпионата Европы.
28-29.03.2017. Баскетбол, мужчины. Еврокубок, Лига чемпионов.
28.03-02.04.2017. Бадминтон. YONEX SUNRISE India Open (Нью-Дели, Индия).
29.03.2017. Волейбол, мужчины. Кубок Вызова. Женщины. Кубок Вызова.
29-30.03.2017. Футбол, женщины. Лига чемпионов.
29.03-02.04.2017. Фигурное катание. Чемпионат мира (Хельсинки, Финляндия).
29.03-02.04.2017. Настольный теннис. Thailand Open (Бангкок, Таиланд).
31.03-01.04.2017. Фехтование, мужчины, женщины. Сабля. Гран-при (Сеул, Южная Корея).
31.03-02.04.2017. Прыжки в воду. Мировая серия (Казань, Россия).
Источник — Sport.ua
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