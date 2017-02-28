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Музычук уступила во второй партии финала на ЧМ в Иране

Украинка играла черными фигурами

  • 28.02.2017 17:45
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tehran2017.fide.com/
© tehran2017.fide.com/

Украинская шахматистка Анна Музычук проиграла вторую партию финала на чемпионате мира в Иране китаянке Тань Чжунъи.

Во второй партии Музычук играла черными фигурами. Напомним, вчера она сыграла вничью белыми. Таким образом, счет поединка 0,5:1,5 в пользу китаянки.

Это поражение стало первым для львовской шахматистки на чемпионате мира.

Хотелось бы добавить, что финальный поединок состоит из четырех партий, у Музычук будет еще два шанса отыграться. Если по результатам 4 партий будет зафиксирован ничейный результат, шахматистки сыграют тай-брейк.

Источник — Sport.ua

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