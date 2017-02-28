Музычук уступила во второй партии финала на ЧМ в Иране

Товарняки потрібно проводити перед офіційнимиІграми, а не після них, щоб всі гравці хоть по 1 тай...

А ты что голубой?

Что он хотел сказать"??? Так и не понял

Я знаю почему Франков написал этот пост...потому что он любит внимание и любит читать о себе разн...

А тебя жаба давит что тебе не отвалили за твой высер?