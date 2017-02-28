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Наши гимнастки поупражнялись в стойке на руках на берегу Мертвого моря

Валерия Гудым и Алена Дмитраш похвастались своими акробатическими способностями

  • 28.02.2017 22:30
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Украинские гимнастки Валерия Гудым и Алена Дмитраш проводят отпуск на Мертвом море в Израиле.

Там наши грации поупражнялись в стойке на руках, чем не преминули похвастаться на своих страницах в Instagram. Гудым и Дмитраш в составе сборной Украины завоевали «золото» в командных соревнованиях 2 обруча+6 булав на Универсиаде в Кваджу-2015.  Обе спортсменки участвовали в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где в финале группового многоборья заняли седьмое место.

Валерия Гудым



Алена Дмитраш


 

Источник — Сегодня Спорт

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