Наши гимнастки поупражнялись в стойке на руках на берегу Мертвого моря

Украинские гимнасткипроводят отпуск на Мертвом море в Израиле.Там наши грации поупражнялись в стойке на руках, чем не преминули похвастаться на своих страницах в Instagram. Гудым и Дмитраш в составе сборной Украины завоевали «золото» в командных соревнованиях 2 обруча+6 булав на Универсиаде в Кваджу-2015. Обе спортсменки участвовали в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где в финале группового многоборья заняли седьмое место.