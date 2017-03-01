Тетяна Клімченко перемогла на Кубку світу

За підсумками чотирьох етапів Кубка світу з велоспорту на треку відразу п'ятеро українців увійшли в трійки призерів у різних дисциплінах. В американському Лос-Анджелесі відбувся заключний четвертий етап Кубка світу, на якому українці завоювали дві медалі. Підопічна тренерів Ореста Тичка та В’ячеслава Рудька, львів’янка Тетяна Клімченко святкувала перемогу в дисципліні скретч (дистанція -10 км.), а Любов Басова принесла Україні «срібло» в індивідуальному спринті.

Крім цього, за підсумками чотирьох етапів світового Кубка визначилися найсильніші спортсмени в загальних заліках. Так, відразу 5 українців зайняли місця в трійках призерів. Любов Басова стала першою в жіночому кейріні. Андрій Винокуров зайняв 1 і 3 місця в загальному заліку індивідуального спринту і чоловічому кейріні відповідно. Перша позиція у жіночому спринті у нашої Олени Старикової, друге місце в скретчі - у Тетяни Клімченко.