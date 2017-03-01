Очередной конкурс прогнозов на Sport.ua стартовал

Sport.ua продолжает традиционный Конкурс прогнозов, который стартует уже сегодня, 1 марта. Период проведения: 1 марта – 29 марта. О победителях предыдущего конкурса - здесь.

Предлагаем знатокам сделать свои прогнозы на матчи чемпионатов Англии, Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии и Голландии. Впереди нас ждут увлекательные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионатов Украины и России.





Сделать ставки



ПРАВИЛА

Правила очень простые – можно сделать свой прогноз либо на точный счет и получить четыре очка либо на исход (победа хозяев, ничья, победа гостей) и получить один балл.

Некоторые матчи имеют статус – Джокер (помечены как «Дж»). Очки за такие матчи удваиваются!

ПРИЗЫ

Призы получат три самых точных прогнозиста. Призы победителям конкурса предоставят наши спонсоры.



Приз за первое и второе места от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51











А также приз за третье место от спортивного интернет-магазина bombardyr.com



