Добрый вечер! Прошу прощения за небольшую задержку. Пропустив предыдущую неделю, с радостью, продолжаю писать о футнете. Сегодня поговорим о приеме мяча. В моем прошлом уроке речь шла о начальном, и очень важном элементе игры – подаче. На самом деле все элементы футнета не менее важны, так как, только добившись гармонии в исполнении всех их, можно рассчитывать на успех. Помимо основной цели при приеме – сохранить мяч в игре, существует и вторая, не менее важная – организация атаки. Т.е. мяч после приема должен оказаться в месте, наиболее удобном для партнера перед последним пасом (если комбинация разыгрывается в три касания) или атакой. Прием мяча, после подачи или атакующего удара противника, имеет несколько общих правил для всех дисциплин, но есть и некоторые различия. С них и начнем. В синглах, у игрока есть всего два касания мяча, поэтому, прием, автоматически, становиться и пасом самому же себе, перед атакой. В связи с чем, одиночник должен стараться принять мяч так, чтобы создать для себя максимум комфорта во время атаки. Для этого, мяч после приема, должен быть немного впереди игрока, на достаточно большой высоте, немного справа или слева, в зависимости от того, правша игрок или левша. Для двоек, очень важно, игроку в момент приема, уже, двигаться вперед, к сетке. Ведь чаще всего, команды используют при розыгрыше три касания, и именно принимающий, в итоге, наносит атакующий удар, а чем ближе к сетке точка удара, тем опасней он для соперника. В тройках, роль принимающего менее активна, нежели в двойках и синглах, ведь партнеры по тройке в данном розыгрыше могут разыграть мяч и без него. Поэтому принимающие игроки могут располагаться несколько дальше от сетки, сосредоточившись на надежном приеме. Это небольшие тактические отличия. Теперь же, об основных правилах выполнения приема: - перед касанием мяча, игрок должен располагаться на площадке так, чтобы мяч находился перед ним, он видел игровое поле, расположение и перемещения партнера(ов); - идеально продуктивным мог бы быть прием мяча с лета, в нескольких метрах от сетки, но наивно предполагать, что квалифицированный соперник позволит вам такое сделать. Поэтому, игроки, (кроме блокирующего), чаще всего располагаются при приеме на задней линии площадки, а, зачастую, в нескольких метрах за ней; - в момент приема игрок должен двигаться вперед, к сетке; - игрок позиционно ошибся, если ему приходиться бежать или пятится назад, догоняя мяч, не видя при этом ни площадки, ни партнеров; - после приема мяч должен направляться вверх и вперед, в идеале, он опускается в 1-3 м от сетки, но партнер должен верить в ваш надежный прием, и направляться в эту точку. Прием мяча можно осуществлять любыми частями тела (конечно, кроме рук). 1. Нога Прием ногой – наиболее предпочтительный вид приема, при условии, что игроку удобно принимать именно ногой. При приеме ногой мяч можно направить в любую точку площадки на необходимой высоте и с необходимой силой.

Особое внимание в футнете стоит уделить приему ногой «с двойничка». Такой прием позволяет игроку использовать силу удара соперника в своих интересах, при этом, естественным образом, приблизиться к сетке.

Прием ногой в 99 случаев из 100 осуществляется щекой, но всякое бывает…

2. Бедро Используется достаточно редко, в ситуациях, когда мяч после атаки соперника летит на средней, неудобной высоте. Важно, чтобы прием производился именно бедром, а не коленом. При этом, обычно, мяч не отлетает далеко от принимающего игрока, поэтому партнер, при приеме бедром должен располагаться как можно ближе к нему. 3. Грудь Наиболее надежный вид приема, при условии, что мяч летит на достаточной высоте. Применяется, в основном после подачи соперника, прямых силовых атакующих ударов, а так же после отыгрыша соперника, когда мяч летит медленно по высокой траектории. Игрок, при приеме грудью, в идеале, должен играть восходящий мяч после отскока от пола, двигаясь вперед и подставляя грудь под необходимым углом. При этом мяч естественным образом летит вверх и вперед. Необходимо подчеркнуть, что при приеме грудью, «по восходящему» мячу от пола, игрок просто обязан использовать кинетическую энергию мяча для своего (и командного) блага. Как не парадоксально это звучит, но чем мощнее подача, тем лучше может быть прием. Если же соперник отыгрывает (перебивает) мяч по высокой траектории, его следует принимать слета грудью, выгнув спину, направляя в удобную для партнера зону. 4. Голова Для приема можно использовать как лоб, так и макушечную часть головы. При приеме головой часто приходиться смягчать силу удара, поэтому не следует забывать о работе ног – они должны быть полусогнуты и отвечать за движение корпуса вверх – вниз.

Важно занимать правильную позицию при приеме головой – чтобы игрок в момент приема имел возможность направить мяч в необходимую зону, т.е. следует помнить, что прием головой идет от ног. Чаще всего прием головой используется в тройках и в играх женщин, по понятным причинам. Для тренировки приема, лучше всего использовать работу в парах. На начальном этапе, игроки руками могут бросать мяч партнеру, таким образом, чтобы он принимал его, например, слету, правой, затем левой ногой, с разных дистанций, с разной силой, с ограничением зоны площадки, куда после приема должен упасть мяч.

Таким же образом, подключать другие части тела. Комбинировать прием с другими элементами игры, например, с атакующим ударом. Особое внимание в тренировках уделять приему грудью, особенно с футболистами, т.к., чаще всего на первых тренировках, они, по наитию, пытаются смягчить удар грудью, а то, и вовсе, увернуться от мяча.

Таким, нужно попросту «набить» грудь, можно, вообще начать с отжиманий от пола. Накачают немного грудную мышцу, не так будут бояться мяча. Через пару лет тренировок, смогут грудью держать мяч в паре, на расстоянии 3-5 метров друг от друга. А напоследок, как всегда, видеоурок о приеме от Яна Ванке: