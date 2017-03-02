Музычук сыграла вничью четвертую партию финала на ЧМ

Украинская шахматистка Анна Музычук сыграла вничью четвертую партию финала на чемпионате мира в Иране против китаянки Тань Чжунъи.
В последней партии финальной встречи Музычук играла черными фигурами. Напомним, вчера она одержала победу белыми. Таким образом, счет поединка ничейный 2:2.
Имя победительницы станет известно завтра, когда шахматистки сыграют тай-брейк, регламент которого предусматривает две партии с контролем времени 25 минут и с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Если они завершатся со счетом — 1:1, то далее состоятся две партии с контролем 10 минут плюс 10 секунд на ход. Если и они не выявят победительницу, то играются еще две партии с контролем 5 минут плюс 3 секунды на ход. Если счет по-прежнему равный, то в силу вступает так называемый «армагеддон» (белые — 5 минут, черные — 4 минуты, с добавлением трех секунд после 61-го хода).
Источник — Sport.ua
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