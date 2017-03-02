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Музычук сыграла вничью четвертую партию финала на ЧМ

Победителя опеределит тай-брейк

  • 02.03.2017 21:56
  • 957 просмотров
  • 3 комментария
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tehran2017.fide.com. Анна Музычук
© tehran2017.fide.com. Анна Музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук сыграла вничью четвертую партию финала на чемпионате мира в Иране против китаянки Тань Чжунъи.

В последней партии финальной встречи Музычук играла черными фигурами. Напомним, вчера она одержала победу белыми. Таким образом, счет поединка ничейный 2:2.

Имя победительницы станет известно завтра, когда шахматистки сыграют тай-брейк, регламент которого предусматривает две партии с контролем времени 25 минут и с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Если они завершатся со счетом — 1:1, то далее состоятся две партии с контролем 10 минут плюс 10 секунд на ход. Если и они не выявят победительницу, то играются еще две партии с контролем 5 минут плюс 3 секунды на ход. Если счет по-прежнему равный, то в силу вступает так называемый «армагеддон» (белые — 5 минут, черные — 4 минуты, с добавлением трех секунд после 61-го хода).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vladraschevski
      vladraschevski, 02.03.2017 22:02
    +2
    Наконец-то написали. Антон Коробов выиграл блиц Аерофлот в Москве 15,5 очков набрав! Опередил второе место на 2 очка среди 200 участников!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 22:10
    +4
    Все по плану, завтра потрібно не доводячи діло до армагеддону, а закривати тай-брейк на свою користь.
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    nekton
      nekton, 02.03.2017 23:04
    +3
    Браво "украинскому" сайту за оперативность!!!
    Редакция поменяйте домен. Вы за российские успехи оперативнее намного пишете.
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