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Бубка посетил расположение украинских легкоатлетов перед стартом ЧЕ

В Белграде стартует чемпионат Европы по легкой атлетике

  • 03.03.2017 09:52
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НОК Украины
© НОК Украины

Сьогодні в Белграді розпочинається чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Напередодні старту європейської першості розташування української збірної в столиці Сербії відвідав уславлений легкоатлет, Олімпійський чемпіон, президент НОК і перший віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Сергій Бубка.

Разом з президентом Федерації легкої атлетики України, віце-президентом НОК і першим заступником міністра молоді та спорту Ігорем Гоцулом Сергій Бубка тепло поспілкувався з командою, побажавши нашим легкоатлетам впевненості у власних силах і успішних виступів.

До складу української делегації увійшло 32 атлети (12 чоловіків і 20 жінок), які змагатимуться у 20-ти видах програми.

Склад збірної України на Євро-2017

ЧОЛОВІКИ

60 м – Супрун Володимир
400 м, 4х400 м – Бутрим Віталій і Гуцол Євген
4х400 м – Даниленко Данило та Поздняков Олексій
3000 м – Киц Володимир
60 м з/б – Копанайко Сергій і Шаматрин Артем
висота – Баранніков Олександр
довжина – Мазур Владислав і Никифоров Сергій
потрійний – Безніс Павло

ЖІНКИ

60 м – Кащеєва Вікторія та Повх Олеся
400 м, 4х400 м – Бібік Ольга та Мельник Тетяна
4х400 м – Бризгіна Анастасія та Коба Джойс
800 м, 4х400 м – Ляхова Ольга
800 м – Ткачук Анастасія
1500 м – Сідорська Олена
60 м з/б – Плотіцина Ганна та Яновська Олена
висота – Чумаченко Юлія, Левченко Юлія й Окунєва Оксана
жердина – Килипко Марина
довжина – Бех Марина та Венгрус Анна
потрійний – Цихоцька Руслана
ядро – Голодна Ольга
п’ятиборство – Шух Аліна

Источник — НОК Украины

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