Бубка посетил расположение украинских легкоатлетов перед стартом ЧЕ

Сьогодні в Белграді розпочинається чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Напередодні старту європейської першості розташування української збірної в столиці Сербії відвідав уславлений легкоатлет, Олімпійський чемпіон, президент НОК і перший віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Сергій Бубка.



Разом з президентом Федерації легкої атлетики України, віце-президентом НОК і першим заступником міністра молоді та спорту Ігорем Гоцулом Сергій Бубка тепло поспілкувався з командою, побажавши нашим легкоатлетам впевненості у власних силах і успішних виступів.



До складу української делегації увійшло 32 атлети (12 чоловіків і 20 жінок), які змагатимуться у 20-ти видах програми.



Склад збірної України на Євро-2017



ЧОЛОВІКИ



60 м – Супрун Володимир

400 м, 4х400 м – Бутрим Віталій і Гуцол Євген

4х400 м – Даниленко Данило та Поздняков Олексій

3000 м – Киц Володимир

60 м з/б – Копанайко Сергій і Шаматрин Артем

висота – Баранніков Олександр

довжина – Мазур Владислав і Никифоров Сергій

потрійний – Безніс Павло



ЖІНКИ



60 м – Кащеєва Вікторія та Повх Олеся

400 м, 4х400 м – Бібік Ольга та Мельник Тетяна

4х400 м – Бризгіна Анастасія та Коба Джойс

800 м, 4х400 м – Ляхова Ольга

800 м – Ткачук Анастасія

1500 м – Сідорська Олена

60 м з/б – Плотіцина Ганна та Яновська Олена

висота – Чумаченко Юлія, Левченко Юлія й Окунєва Оксана

жердина – Килипко Марина

довжина – Бех Марина та Венгрус Анна

потрійний – Цихоцька Руслана

ядро – Голодна Ольга

п’ятиборство – Шух Аліна