Бубка посетил расположение украинских легкоатлетов перед стартом ЧЕ

Сьогодні в Белграді розпочинається чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Напередодні старту європейської першості розташування української збірної в столиці Сербії відвідав уславлений легкоатлет, Олімпійський чемпіон, президент НОК і перший віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Сергій Бубка.
Разом з президентом Федерації легкої атлетики України, віце-президентом НОК і першим заступником міністра молоді та спорту Ігорем Гоцулом Сергій Бубка тепло поспілкувався з командою, побажавши нашим легкоатлетам впевненості у власних силах і успішних виступів.
До складу української делегації увійшло 32 атлети (12 чоловіків і 20 жінок), які змагатимуться у 20-ти видах програми.
Склад збірної України на Євро-2017
ЧОЛОВІКИ
60 м – Супрун Володимир
400 м, 4х400 м – Бутрим Віталій і Гуцол Євген
4х400 м – Даниленко Данило та Поздняков Олексій
3000 м – Киц Володимир
60 м з/б – Копанайко Сергій і Шаматрин Артем
висота – Баранніков Олександр
довжина – Мазур Владислав і Никифоров Сергій
потрійний – Безніс Павло
ЖІНКИ
60 м – Кащеєва Вікторія та Повх Олеся
400 м, 4х400 м – Бібік Ольга та Мельник Тетяна
4х400 м – Бризгіна Анастасія та Коба Джойс
800 м, 4х400 м – Ляхова Ольга
800 м – Ткачук Анастасія
1500 м – Сідорська Олена
60 м з/б – Плотіцина Ганна та Яновська Олена
висота – Чумаченко Юлія, Левченко Юлія й Окунєва Оксана
жердина – Килипко Марина
довжина – Бех Марина та Венгрус Анна
потрійний – Цихоцька Руслана
ядро – Голодна Ольга
п’ятиборство – Шух Аліна
Источник — НОК Украины
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