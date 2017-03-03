ЧЕ-2017. Алина Шух стартовала в пятиборье

Украинка Алина Шух стартовала в пятиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.
После первого вида, 60 метров с барьерами, украинка занимает предпоследнее место, набрав 912 баллов.
Лидирует бельгийка Нафисату Тиам – 1077.
Сегодня у пятиборок также пройдут прыжки в высоту, толкание ядра, прыжки в длину и 800 метров.
Источник — Sport.ua
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