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ЧЕ-2017. Алина Шух стартовала в пятиборье

Украинка пока занимает предпоследнее место после первого вида

  • 03.03.2017 11:03
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ЧЕ-2017. Алина Шух стартовала в пятиборье

Украинка Алина Шух стартовала в пятиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.

После первого вида, 60 метров с барьерами, украинка занимает предпоследнее место, набрав 912 баллов.

Лидирует бельгийка Нафисату Тиам – 1077.

Сегодня у пятиборок также пройдут прыжки в высоту, толкание ядра, прыжки в длину и 800 метров.

Источник — Sport.ua

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