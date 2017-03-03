ЧЕ-2017. Алина Шух стартовала в пятиборье

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43% жителей планеты против проведения ЧМ-2018 в России 11:34 — Denios ты с кем вообще разговариваешь, малохольное? или ты после дня рождения чуркина все еще не в себе? 11:13 — ah_oh_uh А любая здравая мысль здесь вызывает отторжение. Мир зазеркалья.Чего так возбудилась, сестра??? :...

Хачериди получает в Динамо 80 тысяч долларов в месяц 11:33 — UASportiv тоже самое было и у Милевского - не мог уйти в трансферное окно...то же у Ярмоленко... теперь во... 11:24 — adekvatenko В Турції буде відкрите ! Така сама ситуація з Мілевським була ! Суркісня спеціально так контра... 11:17 — Вадим Гальцев Так это ж Динамо ! Там по другому не умеют ! Еще и через офшор зарплату платят ,подставляя игр...

Громов перейдет в Крылья Советов 11:31 — Am-Shegar Как-бы этот разброс Динамо футболистами не вылез боком. Гладкий в Карпаты, Мораес в Китай, Громов... 11:27 — pike1 а ты смотрю такой умник, у которого словарный запас на слове "ватан" заканчивается, уйд... 11:22 — Kostya Semenenko когда вы уже ума наберетесь, уважаемые комментаторы?