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Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира

Украинка уступила на тай-брейке

  • 03.03.2017 14:16
  • 408 просмотров
  • 4 комментария
Метки
queensofchess.blogspot.com
© queensofchess.blogspot.com

Украинка Анна Музычук проиграла Тань Чжунъи финал чемпионата мира по классическим шахматам.

После четырех партий была зафиксирована ничья 2:2, поэтому победителя определял тай-брейк.

Первая партия тай-брейка завершилась вничью, а во второй китаянка белыми переиграла нашего гроссмейстера.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Петя Зайчиков
      Петя Зайчиков, 03.03.2017 14:21
    +7
    ну и ладно, все равно молодец. Финал уже хороший показатель , а для некоторьіх вообще достижение
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    Ветер-с-Гор
      Ветер-с-Гор, 03.03.2017 14:25
    +5
    Жалко, так мало оставалось до Победы! Всё равно - поздравляю с хорошей игрой и ...с надеждой на будущие победы!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.03.2017 14:26
    +6
    Жаль, конечно. Если бы выиграла подряд ЧМ по блицу и ЧМ с обычным контролем времени, было бы нереально круто. Но и победа в блице и финал здесь тоже прекрасный результат.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 03.03.2017 14:38
    0
    Всерівно, Аня - МОЛОДЕЦЬ !
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