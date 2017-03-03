Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира

Украинка Анна Музычук проиграла Тань Чжунъи финал чемпионата мира по классическим шахматам.
После четырех партий была зафиксирована ничья 2:2, поэтому победителя определял тай-брейк.
Первая партия тай-брейка завершилась вничью, а во второй китаянка белыми переиграла нашего гроссмейстера.
Источник — Sport.ua
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