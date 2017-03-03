Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧЕ-2017. Украинцы стартовали с лучшего результата сезона в Европе

Сергей Никифоров вышел в финал прыжков в длину, показав результат 8,18 метра

  • 03.03.2017 16:20
  • 252 просмотров
  • 0 комментария
Метки
uaf.org.ua
© uaf.org.ua

3 березня у Белграді стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. І вже у ранковій частині програми глядачі побачили найкращий результат сезону в Європі у виконанні українця.

З найкращим результатом сезону в Європі у фінал зі стрибків у довжину вийшов Сергій Никифоров. У другій спробі він приземлився на позначці особистого рекорду (8,18 м) і тим самим ще й виконав норматив для участі у чемпіонаті світу-2017 у Лондоні.

Кваліфікаційний норматив у цій дисципліні складав 7,90 м. На жаль, Владиславу Мазуру не вдалося його виконати. З результатом 7,58 м дебютант таких змагань 15-й.

***

Тримаючись за спинами суперниць, Ольга Бібік на фініші 400-метрівки зуміла їх обігнати і стати другою (53,80 с). До наступного кола напряму виходили саме по дві перші атлетки. У попередньому забігу відбулося зіткнення спортсменок у лідируючій групі, у результаті чого чешку Денісу Росолову лікарі забрали з арени на ношах.

Ще одна українка, Тетяна Мельник, подолала дистанцію за 55,18 с і не зуміла пройти до півфіналу.

***

Без українців пройде півфінал з бігу на 400 метрів серед чоловіків. Євген Гуцол у своєму забігу два заключних віражі пробіг по другій доріжці, намагаючись обійти німця Марвіна Шлегеля, який біг третім; проте той настільки зміщався праворуч, що на фінішній прямій відтіснив Євгена взагалі на четверту доріжку. Зазначимо, що зіткнень спортсмени уникнули. Таким чином, Гуцол четвертий у своєму забігу і з результатом 47,77 с 18-й у підсумковому протоколі першого кола. У Віталія Бутрима час на одну соту ліпший і 17-та позиція. Додамо, що до півфіналу виходили по два перших атлета з кожного забігу і ще двох добирали за часом.

***

Анастасія Ткачук за часом вийшла до півфіналу з бігу на 800 метрів. Її результат, 2.04,62 хв, сьомий за підсумками першого кола. Ользі Ляховій не вдалося пройти далі – 2.06,33 хв.

***

Анна Плотіцина у своєму забігу фінішувала другою (8,00 с) і напряму вийшла до півфіналу з бігу на 60 метрів з бар’єрами. Не вдалося цього зробити ще одній українці, Олені Яновській (8,33 с).

***

Два заступи і спроба на 16,06 м залишила поза числом фіналісток зі штовхання ядра Ольгу Голодну. Медалі у цій дисципліні розіграють уже сьогодні, у вечірній частині програми.

***

Результату 13,31 м не вистачило Руслані Цихоцькій для виходу до фіналу з потрійного стрибка.

***

Програму ранкової частини змагань штовханням ядра завершували п’ятиборки. Дебютантка чемпіонатів Європи серед дорослих Аліна Шух після трьох видів посідає десяте місце. 60 метрів з бар’єрами вона подолала за 8,99 с, настрибала у висоту 1,84 м і штовхнула ядро на 13,22 м. Медалі у цьому виді розіграють уже сьогодні. У вечірній частині програми на дівчат чекають стрибки у довжину і 800 метрів.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.