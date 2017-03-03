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Украинец Иван Писаренко завоевал серебро на ЧЕ среди кадетов

В финале юный фехтовальщик уступил турку Ибрахиму Ахмеду Акару

  • 03.03.2017 16:30
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nffu.org.ua
© nffu.org.ua

2 марта состоялись соревнования саблистов в рамках чемпионата Европы среди кадетов. Для украинской сборной этот турнир завершился серебром Ивана Писаренко.

В групповом этапе состязаний Иван добыл три победы и потерпел два поражения, после чего стартовал в туре прямого выбывания под 30-м номером общей квалификации. В 1/32 финала украинский саблист выиграл у Николоза Чеишвили из Грузии со счетом 15:8, а далее сумел выбить из борьбы 3-й номер квалификации Ялина Сахина из Турции, обыграв соперника со счетом 15:10. В 1/8 финала Писаренко одержал верх над венгром Баласом Кайзером – 15:6, а после не испытал трудностей в поединке с хозяином соревнований Галином Геновым – 15:7. В полуфинале украинец победил еще одного венгерского фехтовальщика Мора Милашшина, завершив бой со счетом 15:13 в свою пользу.

В финале чемпионата Европы Иван Писаренко встретился с турком Ибрахимом Ахмедом Акаром. Сначала борьба шла на равных, но в скором времени украинскому саблисту удалось вырваться вперед – 9:6. Однако удержать это преимущество Иван Писаренко не смог, и уже после небольшого перерыва во время боя оппонент украинца сумел не только сравнять счет, но и вырваться вперед. К сожалению, Писаренко так и не сумел догнать своего соперника, и поединок завершился в пользу турецкого фехтовальщика со счетом 15:11.

Стоит отметить, что для кадетской сборной Украины серебро Ивана Писаренко стало первой медалью, завоеванной на чемпионате Европы в Пловдиве.

Напомним, что национальную команду Украины также представляли Богдан Боговин, который остановился в шаге от пьедестала почета, уступив в 1/4 финала будущему чемпиону Акару со счетом 12:15, Даниель Еременко, завершивший борьбу за награды в 1/16 турнирной таблицы, и Евгений Довгаль, не сумевший преодолеть групповой раунд соревнований.

Технические результаты:

Сабля мужская (личные):

1. Ибрахим Ахмед Акар (Турция)
2. Иван Писаренко (Украина)
3. Прохор Свитич (Россия)
3. Мор Милашшин (Венгрия)
7. Богдан Боговин (Украина)
25. Даниель Еременко (Украина)
66. Евгений Довгаль (Украина)

Источник — Федерация фехтования Украины

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