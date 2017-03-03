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Фортуна Live каждый месяц дарит 10000 грн + дополнительные бонусы

Сервисом запущен новый конкурс

  • 03.03.2017 21:30
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Фортуна Live каждый месяц дарит 10000 грн + дополнительные бонусы
Начало весны ознаменовано стартом двух акционных предложений от государственной лотереи тото «Фортуна Live», которые вряд ли смогут кого-то оставить равнодушными.
 
С 1 марта на сайте «Фортуна Live» стартовал конкурс «Фортуна Start». Сделав депозит уже сегодня, вы сможете не только делать прогнозы и выигрывать на портале www.fortunalive.com.ua, но и получить возможность принять участие в розыгрыше 10.000 грн. Причём выигрывать такую сумму вы можете хоть каждый месяц вплоть до конца января 2018 года. Всё, что нужно – это внести депозит от 300 грн - и вы автоматически становитесь участником розыгрыша.
 
Не прошло и суток, как был запущен еще один конкурс – «Фортуна Bet». Все постоянные пользователи каждый месяц будут принимать участие в розыгрыше дополнительных бонусов. И победителей не один и не два - 38 счастливчиков смогут рассчитывать на их получение. Если поразмыслить, то вероятность на выигрыш здесь – очень высока. Конкурс также проводится до конца января 2018 года.
 
Станьте одним из первых участников уже сейчас - и вы на весь год сможете забыть о потребности в деньгах.
 
Если вы хорошо разбираетесь в спорте, «Фортуна Live» - это лучший сервис, где вы сможете использовать свои знания и получить от этого существенную выгоду.
 
Спешите узнать подробности на официальном сайте «Фортуна Live» в разделе «О нас» > «Акции и Бонусы». Информация о победителях будет публиковаться на страницах «Фортуна Live» в Facebook и ВКонтакте. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий.

Источник — Sport.ua

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