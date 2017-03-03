ЧЕ-2017. Четвертое место Плотициной и дебют Алины Шух

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, який триває у Белграді, розіграли перші комплекти медалей. У двох фіналах брали участь українки. Анна Плотіцина показала найкращий результат у своїй кар’єрі, а Аліна Шух дебютувала серед найсильніших багатоборок світу.



Анна Плотіцина фантастично долала коло за колом з бігу на 60 метрів з бар’єрами. Хоча для всіх без винятку бар’єристів (як жінок, так і чоловіків) ці кола чемпіонату перетворилися на справжні кола пекла, адже такої кількості фаль-стартів і відкладених стартів складно й пригадати. Не став винятком і жіночий фінал.



Спортсменок двічі повертали на старт. Спочатку суддя показала червону картку норвежці Ізабель Педерсен, проте та зуміла довести свою правоту і повернулася на доріжку. Вдруге була вже зелена картка. Піднімали дівчат і втретє, проте цього разу ті не встигли почати біг.



Попри таку нервову ситуацію Анна Плотіцина зуміла проявити свої бійцівські якості і на фініші від бронзової медалі її відділила лише одна сота секунди – 7,96 с. А у півфіналі Анна встановила новий особистий рекорд – 7,92 с. З попереднього досягнення, встановленого 24 лютого, вона скинула відразу шість сотих секунди. Чемпіонкою Європи у приміщенні стала німкеня Сінді Роледер (7,88 с). Аліна Талай з Білорусі (7,92 с) і Памела Дуткевич з Німеччини (7,95 с) стали срібною і бронзовою медалістками відповідно.



Рекордсменка світу U20 з п’ятиборства Аліна Шух дебютувала на дорослих чемпіонатах Європи. І без особистого рекорду знову не обійшлося. Цього разу Аліна встановила його на дистанції 800 м, яку подолала за 2.16,29 хв. У довжину Шух стрибнула на 5,90 м і з сумою 4377 очок стала 11-ю.

Перемогла з найкращим результатом сезону у світі олімпійська чемпіонка, бельгійка Нафіссату Тіам (4870). Австрійка Івона Дадіч з національним рекордом (4767) друга. Трійку призерів замкнула угорка Дьорді Живоцкі-Фаркаш (4723).

Юлія Левченко й Оксана Окунєва вийшли до фіналу зі стрибків у висоту. Дівчатам для цього вистачило 1,90 м. У Юлії Чумаченко – 1,86 м, яких забракло для того, щоб підтримати успіх подруг по команді.



На жаль, без українців пройшов фінал з бігу на 60 метрів з бар’єрами серед чоловіків. Сергій Копанайко подолав дистанцію за 7,95 с, а Артем Шаматрин був дискваліфікований за фаль-старт. Чемпіоном Європи став британець Енді Поцці (7,51 с).



Олена Сідорська встановила особистий рекорд з бігу на 1500 метрів (4.14,95 хв), але для виходу до фіналу цього не вистачило. Вона 11-та.



Близьким до фіналу з бігу на 3000 м був і Володимир Киц, проте 8.04,96 хв виявилося недостатньо для виконання цього завдання.



53,66 с, за які Ольга Бібік подолала 400 метрів, також було недостатньо для виходу до фіналу.



Вперше на дорослих чемпіонатах Європи виступав Павло Безніс. На жаль, з першої спроби вийти до фіналу йому не вдалося, проте з кожною спробою атлет поліпшував результат. Почавши з заступу, у заключній спробі він показав 15,99 м.



Ще два комплекти медалей розіграли зі стрибків з жердиною і штовхання ядра. Чемпіоном Європи у приміщенні зі стрибків з жердиною став поляк Пьотр Лисек (5,85 м). А угорка Аніта Мартон виграла змагання зі штовхання ядра з найкращим результатом сезону у світі (19,28 м).