Кофеин могут внести в список запрещенных препаратов

Кофеин может быть включен в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2018 году.

«В лист ожидания WADA, к примеру, входит кофеин. И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты. Пока он не внесен, но это (введение в запрещенный список) теоретически может произойти уже и в этом году», - заявил специалист ТАСС.

WADA ежегодно обновляет список запрещенных препаратов. В 2015 году в список был внесен препарат мельдоний.