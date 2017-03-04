Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кофеин могут внести в список запрещенных препаратов

Всемирное антидопинговое агентство рассматривает такую возможность

  • 04.03.2017 12:30
  • 244 просмотров
  • 3 комментария
Метки
112.ua
© 112.ua

Кофеин может быть включен в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2018 году.

«В лист ожидания WADA, к примеру, входит кофеин. И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты. Пока он не внесен, но это (введение в запрещенный список) теоретически может произойти уже и в этом году», - заявил специалист ТАСС.

WADA ежегодно обновляет список запрещенных препаратов. В 2015 году в список был внесен препарат мельдоний.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    ding01
      ding01, 04.03.2017 12:57
    0
    такое ощущение что скоро спортсмены будут питаться только из тюбиков специально очищенной смесью
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 04.03.2017 13:09
    0
    вибачте, але це брєд. Спортсмен не може випити чашечку кави? Так всі її п'ють і всі в рівних умовах
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 04.03.2017 13:21
    0
    Вы с ума сошли? Распространять бред агентства дезинформации ТАСС... Дожились...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.