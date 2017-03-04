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Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Неприятно, когда обо мне говорят, как о модели»

Украинская спортсменка – о своем отношении к откровенным фотосессиям

  • 04.03.2017 14:08
  • 382 просмотров
  • 1 комментария
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uaf.org.ua. Юлия Левченко
© uaf.org.ua. Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко рассказала о своем отношении к откровенным фотосессиям.

- Мне предлагали быть моделью. Но между модельным бизнесом и спортом я выбираю спорт. Когда обо мне говорят, как о модели, мне немного неприятно. Я в первую очередь спортсменка, а фотография – это второстепенно. Но если благодаря фотосессиям, можно популяризировать легкую атлетику, то почему бы и нет.

- Как на иногда откровенные фотосессии реагируют ваши родители?
- Ну, совсем откровенных фото у меня не было. Я не приветствую фотосессии в стиле ню. Честно говоря, даже никогда не думала, что мои фото выглядят откровенно. А просто красивые фотографии я люблю.

Источник — Комсомольская правда

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Комментарии
    staand26
      staand26, 04.03.2017 14:35
    0
    Я за красиві фото красивих дівчат.
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