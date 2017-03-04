Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Неприятно, когда обо мне говорят, как о модели»

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко рассказала о своем отношении к откровенным фотосессиям.

- Мне предлагали быть моделью. Но между модельным бизнесом и спортом я выбираю спорт. Когда обо мне говорят, как о модели, мне немного неприятно. Я в первую очередь спортсменка, а фотография – это второстепенно. Но если благодаря фотосессиям, можно популяризировать легкую атлетику, то почему бы и нет.

- Как на иногда откровенные фотосессии реагируют ваши родители?

- Ну, совсем откровенных фото у меня не было. Я не приветствую фотосессии в стиле ню. Честно говоря, даже никогда не думала, что мои фото выглядят откровенно. А просто красивые фотографии я люблю.