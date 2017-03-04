Українка Юлія Левченко відкрила лік медалям команди на чемпіонаті Європи у приміщенні (Белград, Сербія) і лік своїм медалям на змаганнях дорослого рівня. У секторі для стрибків у висоту вона виграла «бронзу», а Оксана Окунєва зупинилася лише в кроці від п’єдесталу.
Оксана Окунєва, для якої чемпіонат Європи став лише третім турніром нинішнього сезону, з першої спроби долала всі висоти, включаючи 1,92 м. І саме вона йшла третьою перед заключною спробою на 1,94 м. Левченко поступалася лише через похибку на 1,85. Саме Юлія першою з українок мала виконати третій стрибок на 1,94 – і зробила це просто блискуче, встановивши особистий рекорд і вийшовши на «бронзову» позицію. Оксані повторити цей результат, на жаль, не вдалося. Вона четверта.
Перемогла з найкращим результатом сезону в Європі Айріне Пальшите з Литви (2,01 м). Іспанка Рут Бейтіа друга. У Левченко вона виграла лише за спробами: 1,94 м олімпійська чемпіонка подолала з першого разу.
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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