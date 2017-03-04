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Мотор дома проиграл первый матч серии плей-офф

11 марта украинская команда имеет шанс в ответной игре во Франции исправить ситуацию

  • 04.03.2017 23:23
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ГК Мотор
© ГК Мотор
Запорожский «Мотор» не смог воспользоваться фактором домашней площадки и выиграть первый матч серии плей-офф. Соперником «Мотора» был один из сильнейших клубов Франции «Монпелье», победитель группы С («Мотор», напомним, занял второе место в группе D). Запорожцы проиграли впервые за последние шесть матчей Лиги
 
Тренер «Мотора» Николай Степанец, долго готовившийся к этой игре – соперник был известен, фактически, еще с конца ноября – задействовал все наявные резервы, включая восстановивших послед травм Сергея Бурку, Александра Шевелева и россиянина Льва Целищева. Впрочем, великан-полусредний Бурка надежды оправдать не смог и закончил игру без единого заброшенного мяча. Целишев отработал в защите, а Шевелев забросил три мяча в трех попытках.
 
Игру в задней линии у «Мотора» вели привычные Айденас Малашинскас, Сергей Шельменко и Борис Пуховский. К последнему французские гандболисты приготовились особенно тщательно – СуперБоря смог бросить лишь четыре раза и забил дважды. Команды много ошибались, что давало возможность для атак крайним – в отрывах и, в случае с «моторовцем» Игорем Сорокой – в пенальти. В итоге Сорока стал самым результативным игроком в составе «Мотора» - в его активе 10 мячей, 6 из которых с пенальти. В задней линии успешнее игра шла на Сергея Шельменко, который отметился в воротах голкипера сборной Франции Венсана Жерара 5 раз из 8 попыток. Из трех линейных самым результативным оказался Дмитрий Дорощук – 4 мяча из пяти бросков.

В первом тайме украинский клуб отпустил «Монпелье» на два-три мяча и закончил 30-тиминутку с отставанием 15:18, Впрочем, в начале второй половины «Мотору» удалось несколько раз сравнивать счет. Однако сделать чудо запорожцам не удалось. 36:34 в пользу «Монпелье», и теперь чудо переносится на неделю – ответный матч состоится в Palais des Sports René Bougnol в Монпелье 11 марта в 18,00 по киевскому времени.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Плей-офф. Первый матч.
 
«МОТОР» (Запорожье) - «Монпелье» (Монпелье, Франция) – 34:36 (15:18)
 
«МОТОР»: Комок (33%), Киреев (22%); Буйненко (2/2), Бурка (0/1), Денисов (2/2), Дорощук (4/5), Калараш (1/2), Козакевич, Кубатко (2/3), Малашинскас (2/2), Пуховский (2/4), Шельменко (5/9), Шевелев (3/3), Сорока (10/12), Целищев, Жуков (1/2). Главный тренер: Николай Степанец.
 
«Монпелье»: Жерар (24%), Портнер; Бинго, Боннефон, Доленец (6), Фабрегас (4), Фостин (6), Гребилль (6), Гигу (3), Порте (3), Туми, Трухановичус (8), Жвижей; Анкетиль (н.в.), Симоне (н.в.). Главный тренер: Патрис Канайе.
 
Семиметровые: 8/6 – 4/2. Штрафное время: 12 – 12.

Источник — Xsport

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