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Марина Килипко – бронзовый призер чемпионата Европы в помещении

Украинка взяла высоту 4,55 метра

  • 04.03.2017 23:44
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Федерация легкой атлетики Украины. Марина Килипко
© Федерация легкой атлетики Украины. Марина Килипко
У Белграді Килипко повторила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною і розділила третє місце зі шведкою Ангелікою Бенгтссон – 4,55 м. Після цього Марина штурмувала й висоту свого ж абсолютного рекорду України (4,65 м), але планка цього разу не встояла.
 
Гречанка Єкатеріні Стефаніді перемогла з найкращим результатом сезону в Європі (4,85 м). Німкеня Ліза Рижих - друга (4,75 м).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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