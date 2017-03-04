Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей Никифоров взял бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении

В секторе для прыжкой в длину он принес Украине третью «бронзу» на этом турнире

  • 04.03.2017 23:53
  • 31 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Youtube. Сергей Никифоров
© Youtube. Сергей Никифоров
Сергій Никифоров приніс збірній України третю медаль чемпіонату Європи-2017 у приміщенні. У секторі для стрибків у довжину він виграв «бронзу».
 
Вже у першій спробі Никифоров приземлився на позначці 8,01 м, з якими посідав третю позицію аж до четвертої спроби. Саме тоді стрибком на 8,07 м він піднявся на одну сходинку. Вище був лише швед Мікель Торнеус (8,08 м).
 
Зміни у першій трійці відбулися після заключної спроби. Никифоров у ній показав 7,77 м. Албанець Ізмір Смайлай, який на той момент був третім, стрибнув на 8,08. І відтіснив Никифорова знову на третю сходинку. Більше того, за другим стрибком (8,02 м проти 7,94 м) він обходив і Торнеуса. Все залежало від заключної спроби шведа. У ній він показав 7,98 м і залишився другим. А чемпіоном Європи у приміщенні з національним рекордом став Ізмір Смайлай.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.