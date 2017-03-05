ЧЕ-2017. Олеся Повх завоевала серебро в беге на 60 метров

Украинка Олеся Повх финишировала второй в финальном забеге на 60 метров в рамках зимнего чемпионата Европы в Белграде.

29-летня спортсменка установила свой личный рекорд - 7,10, всего на 4 сотых уступив британке Аше Филип. Добавим, что представительница Туманного Альбиона впервые побеждает на данной дистанции с 1984 года.

Эта медаль стала для Олеси Повх второй на чемпионатах Европы в помещениях. В 2011 году украинка завоевала золото в Париже.

Серебряная награда Повх стала уже четвертой медалью для сборной Украины. Вчера наши спортсмены завоевали 3 бронзы. Медали на счету Сергея Никифорова (прыжки в длину), Юлии Левченко (прыжки в высоту) и Марины Килипко (прыжки с шестом).