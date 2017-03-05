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ЧЕ-2017. Украина берет бронзу в женской эстафете 4х400 метров

Первыми финишировали польки, вторыми – британки

  • 05.03.2017 21:26
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xsport.ua. Женская сборная Украины
© xsport.ua. Женская сборная Украины

Женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете 4х400 м. Победу праздновала сборная Польши, которая также поднялась на высшую ступень пьедестала и в мужской эстафете.

Бронзовую награду для Украины завоевали: Ольга Бибик, Татьяна Мельник, Анастасия Брызгина и Ольга Ляхова.

Мужская команда в составе Даниила Даниленко, Алексея Позднякова, Евгения Гуцола и Виталия Бутрыма финишировала на 5 месте.

Источник — Sport.ua

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