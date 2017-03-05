Женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете 4х400 м. Победу праздновала сборная Польши, которая также поднялась на высшую ступень пьедестала и в мужской эстафете.
Бронзовую награду для Украины завоевали: Ольга Бибик, Татьяна Мельник, Анастасия Брызгина и Ольга Ляхова.
Мужская команда в составе Даниила Даниленко, Алексея Позднякова, Евгения Гуцола и Виталия Бутрыма финишировала на 5 месте.
Источник — Sport.ua
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