Женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете 4х400 м. Победу праздновала сборная Польши, которая также поднялась на высшую ступень пьедестала и в мужской эстафете.

Бронзовую награду для Украины завоевали: Ольга Бибик, Татьяна Мельник, Анастасия Брызгина и Ольга Ляхова.

Мужская команда в составе Даниила Даниленко, Алексея Позднякова, Евгения Гуцола и Виталия Бутрыма финишировала на 5 месте.