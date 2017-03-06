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Фотофиниш Повх, первая эмоциональная медаль Левченко и бронза эстафеты

Sport.ua подводит итог чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении

  • 06.03.2017 16:04
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ФЛАУ
© ФЛАУ

В воскресенье в Белграде завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях.

Турнир проходил всего три дня, поэтому соревнования были стремительны и быстры, как и предполагает легкая атлетика.

Sport.ua предлагает ознакомиться с кратким итогом прошедшего турнира.

Сборная Украины по легкой атлетике привезла из Белграда пять медалей – «серебро» и четыре «бронзы».

На второе место в забеге на 60 метров поднялась лидер нашей команды Олеся Повх. Украинка установила персональный рекорд – 7,1 с. Причем, второе место досталось Олесе только после фотофиниша, на котором она несколько сантиметров опередила соперницу из Польши. Победу в забеге одержала британка Аша Филип – 7,06.

Сергей Никифоров стал третьим в прыжках в длину, всего сантиметра не хватило украинцу для победы – 8,07 результат нашего атлета, 8,08 – чемпионский прыжок. Албанец Измир Смажлай завоевал «золото».

Юлия Левченко в прыжках в высоту вырвала «бронзу» буквально из рук подруги по команде Оксаны Окуневой – 1,94 против 1,92. Оксана стала четвертой, а Юлия с личным рекордом третьей. Отметим, что для Левченко это первая медаль на взрослом турнире. Эмоции Юли заставляют посмотреть видео:

В прыжках с шестом взошла на подиум украинка Марина Килипко, которой покорилась отметка 4,55. Третье место с нашей спортсменкой разделила шведка Бенгтссон, а победу на турнире одержала представительница Греции Екатерини Стефаниди – 4,85.

Ну и «бронзовый» забег удался нашей женской эстафете 4х400. Ольга Бибик, Татьяна Мельник, Анастасия Брызгина и Ольга Ляхова – призеры чемпионата Европы!

Медальный зачет выиграла сборная Польши, Украина - на 16-м месте.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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