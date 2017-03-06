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Наталья БУКСА: «Призовые за ЧМ в Иране еще не выплатили»

Украинская шахматистка — о трудностях во время чемпионата мира

  • 06.03.2017 18:51
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telegraf.com.ua. Наталья Букса
© telegraf.com.ua. Наталья Букса

Українська шахістка Наталія Букса, яка дійшла до другого кола на ЧС, розповіла про труднощі, з якими зіштовхнулися спортсменки в Ірані.

«Я ще на виході з літака одягла хустку на голову. Її я придбала сама. Але організатори ще завчасно взнавали розміри кожної з шахісток і нам на місці вони подарували ще по дві хустки і туніку.

Я ніколи не грала в шахи у хустці і це було дуже незвично. Як і інші шахістки, я могла зняти хіджаб лише у своєму номері готелю. Навіть вийти на коридор готелю не можна без накритої голови.

Зате сам готель мені дуже сподобався. Ми з Анною Музичук жили на 19-му поверсі і в нас відкривалась чудова панорама на місто, з одного боку і на гори з іншого. Сам готель розташований на пагорбі тож ми просто насолоджувались красотами околиці  Тегерану.

Також перед поїздкою нам повідомили, що у цій країні не діють платіжні системи, тому порадили брати зі собою готівку. Добре, що організатори дозволили оплатити наше перебування у готелі з призового фонду (150 доларів за добу), тому не довелось брати із собою великі суми. Щоправда призові нам ще не заплатили», - розповіла Букса.

Источник — ПлюсСпорт

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