Япония рассчитывает заработать 283 миллиарда долларов на Играх-2020

Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио, пополнят казну бюджета Японии на 283 миллиарда долларов, сообщает Japan Times, ссылаясь на прогнозы властей столицы страны.



Правительство города также рассчитывает, что проведение Олимпиады создаст дополнительно порядка двух миллионов рабочих мест.



Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.