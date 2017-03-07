Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олеся ПОВХ: «Если бы ЧЕ был через неделю, пробежала бы еще быстрее»

Серебряная призерка европейского первенства рассказала о чемпионате

  • 07.03.2017 09:40
  • 130 просмотров
  • 0 комментария
Метки
AFP. Олеся Повх
© AFP. Олеся Повх

Украинская легкоатлетка Олеся Повх, которая завоевала серебро в беге на 60 метров на зимнем чемпионате мира в Белграде, поделилась эмоциями от прошедшего турнира.

«Давно уже в руках у меня не было медали - тяжелые были времена. Как-то не получалось, не складывалось, а сейчас все сложилось. Результаты были не такие быстрые, как в Праге (на зимнем чемпионате Европы-2015), и медаль я завоевала. Я довольна такому стечению обстоятельств.

В начале сезона я настраивалась только на финиш, потому что старт у меня всегда есть и был наверное от природы. Поэтому весь упор был на финиш с выходом на летний сезон, потому что там 100 метров, а на этой дистанции мне не хватало много.

Мне кажется, что если бы через неделю был еще старт, то я бы могла пробежать еще быстрее. Все-таки я не совсем согласна с тем, что эта британка сильнее меня - просто ей немного повезло. Но своей медалью я довольна.

Когда я смотрела на фальстарты на барьерах, думала о том, как вообще собраться на гонку. Но, когда я вышла на старт, вообще отключилась. Потом я посмотрела стартовую реакцию и она была у меня довольно-таки быстрой.

Сейчас мы едем в Запорожье, где будет несколько дней отдыха - меньше недели. А потом отправимся на сбор в Анталию и готовимся к летнему сезону, который будет очень напряженным. Думаю, первыми будут какие-то пробные коммерческие старты. Нам надо собирать команду и у нас, как всегда, неизвестно, кто в ней будет. Думаю, будет весь в этом сезоне упор на эстафету, но, мне кажется, что я буду пробовать и 200 метров, потому что чтобы бежать 100 метров нужен финиш еще лучше, чем на 60 метрах», - сказала Повх.

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.