Олеся ПОВХ: «Если бы ЧЕ был через неделю, пробежала бы еще быстрее»

Украинская легкоатлетка Олеся Повх, которая завоевала серебро в беге на 60 метров на зимнем чемпионате мира в Белграде, поделилась эмоциями от прошедшего турнира.

«Давно уже в руках у меня не было медали - тяжелые были времена. Как-то не получалось, не складывалось, а сейчас все сложилось. Результаты были не такие быстрые, как в Праге (на зимнем чемпионате Европы-2015), и медаль я завоевала. Я довольна такому стечению обстоятельств.

В начале сезона я настраивалась только на финиш, потому что старт у меня всегда есть и был наверное от природы. Поэтому весь упор был на финиш с выходом на летний сезон, потому что там 100 метров, а на этой дистанции мне не хватало много.

Мне кажется, что если бы через неделю был еще старт, то я бы могла пробежать еще быстрее. Все-таки я не совсем согласна с тем, что эта британка сильнее меня - просто ей немного повезло. Но своей медалью я довольна.

Когда я смотрела на фальстарты на барьерах, думала о том, как вообще собраться на гонку. Но, когда я вышла на старт, вообще отключилась. Потом я посмотрела стартовую реакцию и она была у меня довольно-таки быстрой.

Сейчас мы едем в Запорожье, где будет несколько дней отдыха - меньше недели. А потом отправимся на сбор в Анталию и готовимся к летнему сезону, который будет очень напряженным. Думаю, первыми будут какие-то пробные коммерческие старты. Нам надо собирать команду и у нас, как всегда, неизвестно, кто в ней будет. Думаю, будет весь в этом сезоне упор на эстафету, но, мне кажется, что я буду пробовать и 200 метров, потому что чтобы бежать 100 метров нужен финиш еще лучше, чем на 60 метрах», - сказала Повх.