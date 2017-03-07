Український слід на фестивалі Арнольда

Володар титулу «Найсильніша людина України», 21-річний киянин Олексій Новіков успішно виступив на турнірі серед стронгменів вагової категорії понад 105 кілограмів під час традиційного фестивалю Арнольда Шварценеггера, який щорічно відбувається в американському Коламбусі. А інша молода українка – 23-річна Лідія Гунько з Івано-Франківська виборола «срібло» на такому ж турнірі серед жінок!

Відбір до елітної десятки

Чоловічий турнір, що носить назву «Arnold Amateur World Championship» є відбірним до елітної десятки найсильніших атлетів планети, котрі змагаються на цьому ж фестивалі, але в іншому турнірі - під назвою «Arnold Strongman Classic». Переможець цьогорічного відбірного змагання – поляк Матеуш Осташевський – наступного року буде змагатися у згаданій елітній десятці. 21-річний Новіков поступився Осташевському всього лиш одним балом у загальному заліку.

Перемога у заключній вправі

Киянин, для якого виступ на престижному турнірі був дебютним у кар’єрі, блискуче виграв заключну вправу фіналу під назвою «Mystery event». Містичним це випробування назвали через те, що умови дисципліни оголосили щойно перед її проведенням. Це була естафета, що складалася з трьох етапів: перенесення 160 кілограмової діжки, «прогулянка фермера» (2 валізи по 160 кг) та перенесення гирі вагою 200 кг. Усі снаряди слід було перенести на 6 метрів. У цій вправі українець відіграв у поляка 2 бали, однак цього не вистачило, аби обійти Осташевського у загальному заліку. Раніше, у першій дисципліні фіналу – закладанні чотирьох куль вагою 154 кг на постаменти висотою 145 см, польський стронгмен випередив Олексу саме на цих же два залікових бали. Фактично вирішальними стали очки, набрані атлетами у кваліфікації, які бралися до уваги у фіналі.

Безсумнівний успіх

Досягнення молодого дебютанта з України є безсумнівним успіхом, зважаючи на вік і здібності атлета. Є підстави сподіватися, що Олексій Новіков лише продовжить нарощувати свою потужність. Ще один українець – Віталій Міхеєв з Вишневого, що на Київщині, завершив змагання на 24-ій позиції.

Травма Рекші

Травма стала на заваді виступу іншого українського атлета – Володимира Рекші зі Львова, котрий 2015 року також виборював титул віце-чемпіона турніру Арнольда Шварценеггера, але у легшій ваговій категорії – до 105 кг. І цього разу Володимир після трьох вправ кваліфікації йшов у лідерах своєї категорії. Однак у заключній дисципліні відбірного раунду – підйомі штанги «Аксель» на рази - Володимир надірвав м’яз передньої поверхні стегна і не зміг продовжити виступ. Слід зазначити, що квадріцепс у Рекші був ушкоджений ще до змагань, а під час самого турнірі богатир фактично «дорвав» його.

Українські жінки вражають

Варто відзначити і успіх українських жінок – Лідії Гунько та Ольги Лящук. Обидві стронгвумен вийшли до фіналу змагання жінок Arnold Amateur Strongwoman World Championship у надваговій категорії. Як і Олексій Новіков, Лідія Гунько стала віце-чемпіонкою турніру. Для 23-річної «стронгвумен» з Івано-Франківська, котра вже здобувала медаль турніру «Найсильніша жінка планети» – це поки найвище досягнення у кар’єрі. Задоволена і досвідчена Ольга Лящук з Донецька, котра 2014 року виборювала титул «Найсильнішої жінки планети», а торік була тут бронзовою призеркою. Цього разу Ольга фінішувала четвертою, однак поступилася британській суперниці у запеклій боротьбі. Без сумніву, успіхи українських стронменів та «стронгвумен» вражають!

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ