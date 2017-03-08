Федерацию фехтования Украины возглавил олимпийский чемпион

Новым президентом Национальной Федерации фехтования Украины стал олимпийский чемпион-1992 по фехтованию на саблях Вадим Гутцайт.

Его кандидатуру поддержала отчетно-избирательная Конференция Федерации, которая состоялась 8 февраля. Ответственным секретарем федерации стала Елена Шевчук.

Отметим, что Вадим Гутцайт стал пятым в истории независимой Украины президентом национальной федерации, который является олимпийским чемпионом. До него Федерацию биатлона Украины возглавлял олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов Иван Бяков, Ассоциацию спортивной борьбы Украины – олимпийский чемпион-2004 Эльбрус Тедеев, Федерацию баскетбола Украины – олимпийский чемпион-1988 Александр Волков, а также Федерацию легкой атлетики Украины – двукратный олимпийский чемпион-1972 Валерий Борзов.

Напомним, ранее российский миллиардер Алишер Усманов был переизбран на пост главы Международной федерации фехтования.