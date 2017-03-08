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Федерацию фехтования Украины возглавил олимпийский чемпион

Кандидатуру Вадима Гутцайта поддержали на Конференции федерации

  • 08.03.2017 07:37
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ФФУ
© ФФУ
Новым президентом Национальной Федерации фехтования Украины стал олимпийский чемпион-1992 по фехтованию на саблях Вадим Гутцайт.
 
Его кандидатуру поддержала отчетно-избирательная Конференция Федерации, которая состоялась 8 февраля. Ответственным секретарем федерации стала Елена Шевчук.
 
Отметим, что Вадим Гутцайт стал пятым в истории независимой Украины президентом национальной федерации, который является олимпийским чемпионом. До него Федерацию биатлона Украины возглавлял олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов Иван Бяков, Ассоциацию спортивной борьбы Украины – олимпийский чемпион-2004 Эльбрус Тедеев, Федерацию баскетбола Украины – олимпийский чемпион-1988 Александр Волков, а также Федерацию легкой атлетики Украины – двукратный олимпийский чемпион-1972 Валерий Борзов.
 
Напомним, ранее российский миллиардер Алишер Усманов был переизбран на пост главы Международной федерации фехтования.
 

Источник — Xsport

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