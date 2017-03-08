Инна Бровко стала серебряным призером чемпионата Европы

7 марта состоялись соревнования среди шпажисток в рамках юниорского чемпионата Европы по фехтованию в болгарском Пловдиве. В турнире приняли участие 87 фехтовальщиц из 25 европейских стран.

Для сборной Украины этот турнир прошел более, чем успешно. Украинская шпажистка Инна Бровко завоевала серебряную медаль континентального первенства, уступив в финальном поединке 8-му номеру мирового рейтинга израильтянке Вере Майе Дэви Каневски со счетом 13:15.

До этого Бровко удачно прошла групповой раунд, записав на свой счет 6 побед из 6. В туре прямого выбывания украинка стартовала под 3-м номером квалификации. В 1/32 турнирной таблицы Инна обыграла эстонку Кармен-Лии Таграмаа со счетом 15:10, далее взяла верх над сербской фехтовальщицей Мартой Грияк – 15:13, а в 1/8 финала не испытала трудностей в бою с британкой Даниель Лоусон – 15:9. В 1/4 чемпионата украинская шпажистка вырвала путевку в полуфинал турнира, выиграв в напряженной борьбе у Николь Гавриленко из Израиля с перевесом в один укол – 15:14.

А вот бой за попадание в финал дался представительнице сборной Украины намного легче: в 1/2 турнирной таблицы Бровко без проблем прошла чемпионку мира среди кадетов-2016 Алессандру Боцца из Италии, завершив поединок со счетом 15:7 в свою пользу. К сожалению, золотая награда украинке не покорилась. Как сообщалось ранее, Инне Бровко не хватило всего лишь двух уколов до чемпионского титула в противостоянии с Каневски.

Стоит отметить, что на этом чемпионате Европы Украину также представляли Катерина Чорний, Наталья Степанян и Дарья Варфоломеева. Чорний сложила оружие в 1/32 финала, уступив россиянке Айзанат Муртазаевой со счетом 10:15, Степанян также завершила свое выступление на этом этапе, проиграв чешке Катерине Досковой – 11:15, а Варфоломеева смогла пробиться в 1/16 основной сетки турнира, где не справилась с француженкой Камилль Набет – 9:15.

Технические результаты:

Шпага женская (личные):

1. Вера Майя Дэви Каневски (Израиль)

2. Инна Бровко (Украина)

3. Алессандра Боцца (Италия)

3. Камилль Набет (Франция)

21. Дарья Варфоломеева (Украина)

37. Наталья Степанян (Украина)

46. Катерина Чорний (Украина)