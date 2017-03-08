Анна МУЗЫЧУК: «В Тегеране были проблемы с шумом, воздухом и пищей»

Украинка Анна Музычук стала серебряным призером чемпионата мира по классическим шахматам, уступив в финале китаянке Тань Чжунъи. По прибытию в Украину спортсменка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в Тегеране, а также о радости и разочаровании от серебряной медали мирового первенства.

- Анна, второе место на чемпионате мира - это радость или разочарование?

- Даже не знаю, что ответить. С одной стороны, второе место - это лучший результат для меня на чемпионате мира по классическим шахматам. Впрочем, когда доходишь до финала и находишься в одном шаге для того, чтобы стать чемпионкой мира, и этот матч ты проигрываешь, есть определенные разочарования.

- Ты была в шаге от своей давней мечты.

- Осталось обыграть только одну соперницу, и это было реально. Если бы мне перед турниром сказали, что я буду второй, я бы была довольна. Турнир в Иране был очень специфическим, ведь в случае поражения ты вылетал, поэтому к финалу добраться также было непросто.

- Насколько тяжелым был этот путь?

- В первом круге соперница из Алжира (Амина Мезиод - Авт.) Не создала проблем, а второму кругу соперницы были известны и достаточно сильные. Начиная со второго круга, выигрывать было сложно. После победы над алжиркой встретилась с Алиной Кашлинською. Россиянка очень и очень непростая соперница, наконец, такая, как вьетнамка в третьем круге (Ле Тао Пхам - Авт.). Также на пути к финалу обыграла двух бывших чемпионок мира - болгарку Антоанета Стефанова и россиянку Александру Костенюк.

- Что знала о сопернице из Китая перед финалом?

- Ее знаю с детства. С ней мы играли еще юношеские чемпионаты мира до 10 и 12 лет. Она на год от меня моложе, и с ней мы встречались довольно часто, можно сказать, что конкурируем с детства.

- Чего тебе не хватило в финале?

- Турнир сложный и специфический. Быть одной в Иране было непросто. Все вопросы приходилось решать самостоятельно. За месяц их накопилось немало. Также повлияло то, что я была без тренера. Это имело огромное значение не только в подготовке шахматистки, но и в помощи, поддержке и общении. Китаянка в этом плане имела большое преимущество. В китаянки был тренер, переводчик и группа поддержки. В начале турнира участие в турнире принимали еще несколько украинок, однако они проиграли быстрее. Поддерживал в Иране украинский комментатор соревнований Евгений Мирошниченко. Несмотря на это, это было гораздо меньше, чем то, что было в китаянки.

Если бы тренер был рядом, было бы намного легче. Например, когда был тай-брейк, перерыв между партиями был 5 минут. Весь анализ партии мне приходилось проводить самостоятельно. Зато китаянке тренер указал, где она ошиблась и на что обратить внимание. Возможности зайти в номер и кому-то позвонить, у меня не было. Считаю, в финале китаянки виглядела спокойнее меня. Это и сыграло определенную роль в таком исходе.

- Но у китаянки путь к финалу был тяжелее, чем у тебя.

- Все относительно. Она действительно сыграла сложные матчи и могла вылететь из турнира еще на предыдущих стадиях. У китайцев есть целая система и группа людей, которые занимаются восстановлением спортсменов перед новыми партиями.

- Классическую партию ты проиграла в свой День рождения.

- В шахматах есть много разных примеров, когда шахматист играет в свой День рождения. В Иране во второй раз за карьеру играла в свой День рождения. В предыдущий раз удалось победить. Думаю, что это значения не имеет. Если бы это был другой день, вероятно, результат не был бы другим.

- Что скажешь об организации? Насколько дискомфортно было ходить в хиджабе?

- Еще перед турниром были мысли, что хиджаб будет самой большой проблемой. В платке ходить не привыкла, поэтому были некоторые опасения, как это все будет выглядеть. В отеле прожила месяц. Прогуливалась только по территории отеля за исключением последнего дня, когда поехали в резиденцию посла Украины в Иране. Тегеран увидеть толком не удалось, на это не было времени. С организацией турнира были определенные проблемы. Играли в отеле, который был сдан в эксплуатацию, однако постоянно строители завершали различные работы, чем создавали шахматистам дискомфорт.

В зале, где мы играли, также было очень жарко, поэтому этот вопрос также приходилось решать регулярно. Словом, было много бытовых проблем, которые до конца решить так и не удалось. Продолжение строительства организаторов, так и не прекратили, поэтому приходилось играть под шум различных строительных инструментов. На чемпионате мира такого быть не может. Во время турнира была также проблема с воздухом и пищей. Шахматисты были вынуждены питаться только в тех ресторанах, которые были в отеле. А для европейцев там еда была очень специфической. На третий день все было в один вкус (смеется). Этот чемпионат мира был наиболее проблемный за все предыдущие.

- Твои нынешние планы?

- Отдых. Последние турниры были очень длинными и очень сложными, поэтому хочется по-настоящему отдохнуть.