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Юлия Левченко в гостях у Sport.ua

Бронзовый призер чемпионата Европы-2017 ответит на вопросы нашего ведущего и пользователей

  • 08.03.2017 18:47
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9 марта гостем Sport.ua станет Юлия Левченко, которая буквально на днях привезла из Белграда, где проходил чемпион Европы, бронзовую медаль. Юлия ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, оценит свой старт в Сербии и расскажет о планах на нынешний сезон.

Начало конференции в 14:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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