Юлия Левченко в гостях у Sport.ua

9 марта гостем Sport.ua станет Юлия Левченко, которая буквально на днях привезла из Белграда, где проходил чемпион Европы, бронзовую медаль. Юлия ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, оценит свой старт в Сербии и расскажет о планах на нынешний сезон.
Начало конференции в 14:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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