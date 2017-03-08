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Зевина выиграла три медали на открытом турнире Средиземноморья

Сергей Фролов и Андрей Хлопцов добыли по одной награде

  • 08.03.2017 23:09
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В Марселе, Франция завершился открытый турнир Средиземноморья по плаванью, откуда сборная Украины увезла пять медалей.

Единственное золото на счету Сергея Фролова, который на дистанции 400 м. вольным стилем показал время 3:51.35.

В свою очередь Дарья Зевина завоевала три медали: серебро на дистанции 200 м. на спине (2:11.20), бронзы на дистанциях 50 м. (28.94) и 100 м. (1:01.72).

В свою очередь Андрей Хлопцов стал третьим в баттерфляе на 50 метров (23.75).

Источник — Xsport

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