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Петр Порошенко наградил орденами Екатерину Монзуль и Анну Музычук

Украинки получили ордена княгини Ольги II и III степени

  • 10.03.2017 09:59
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ФФУ. Екатерина Монзуль
© ФФУ. Екатерина Монзуль

Президент Украины Петр Порошенко наградил арбитра Екатерину Монзуль и шахматистку Анну Музычук в честь Международного женского дня. Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента.

Екатерина Монзуль была награждена орденом княгини Ольги II степени, а Анна Музычук получила орден орден княгини Ольги III степени.

Награды выдавались за «существенный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинской державы, образцовое выполнение служебных обязанностей и многолетнюю старательную работу».

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