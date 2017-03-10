Петр Порошенко наградил орденами Екатерину Монзуль и Анну Музычук

Президент Украины Петр Порошенко наградил арбитра Екатерину Монзуль и шахматистку Анну Музычук в честь Международного женского дня. Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента.
Екатерина Монзуль была награждена орденом княгини Ольги II степени, а Анна Музычук получила орден орден княгини Ольги III степени.
Награды выдавались за «существенный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинской державы, образцовое выполнение служебных обязанностей и многолетнюю старательную работу».
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