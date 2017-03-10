ЖДАНОВ: «Начинаем сбор средств в поддержку Юрия Аникеева»

Міністр спорту України Ігор Жданов оголосив про початок збору коштів на підтримку дискваліфікованого українського шашиста Юрія Анікєєва.

«Розпочато громадський збір коштів для захисту прав, честі і гідності чемпіона України та світу з шашок Юрія Анікєєва, якого було незаконно дискваліфіковано на 3 роки проросійською Міжнародною федерацією шашок (IDF).

Тепер, це вже не просто боротьба на словах. Готується серйозний позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. З Юрієм та Федерацією шашок України вже працює адвокат, якого допомогло знайти Міністерство. Також ми надаємо усю необхідну інформаційну підтримку.

Усього для подачі позову до Міжнародного арбітражного суду в Лозанні та ефективного захисту прав Юрія Анікєєва необхідно зібрати 5000 євро. Останній термін подачі позову 23 березня 2017 року.

Банківські реквізити, які надала Федерація шашок України, можна знайти за посиланням нижче. Я вже зробив свій благодійний внесок на рахунок у розмірі 1000 грн. Не будьмо байдужими», - написав Жданов на своїй сторінці у Facebook.