Анна Волошина стала лучшей в соло на парижском турнире Open Make Up For Ever, первом в рамках Мировой серии по синхронному плаванию. Анна получила оценку 91.1267, обойдя японку Юкико Инуи, которая на Олимпийских играх в Рио стала двукратным призером.



В Мировой серии запланированы еще семь стартов – три в Азии, по два в Европе и Северной Америке. Завершится Мировая серия августовским этапом в Ташкенте (Узбекистан).







Кстати, во время Олимпиады Анна Волошина произвела настоящий фурор, опубликовав в соцсети видео со своим шутливым стриптизом. Харьковчанка сопроводила свой стриптиз комментарием: «Хорошее настроение – залог хорошей тренировки». Судя по фотографиям, одну из самых сексуальных украинских спорстменок хорошее настроение редко покидает.