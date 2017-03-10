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Девушка дня: Анна Волошина выиграла золото на этапе Мировой серии

В технической программе среди солисток парижского турнира украинке не было равных

  • 10.03.2017 23:18
  • 467 просмотров
  • 1 комментария
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Девушка дня: Анна Волошина выиграла золото на этапе Мировой серии

Анна Волошина стала лучшей в соло на парижском турнире Open Make Up For Ever, первом в рамках Мировой серии по синхронному плаванию. Анна получила оценку 91.1267, обойдя японку Юкико Инуи, которая на Олимпийских играх в Рио стала двукратным призером.

В Мировой серии запланированы еще семь стартов – три в Азии, по два в Европе и Северной Америке. Завершится Мировая серия августовским этапом в Ташкенте (Узбекистан).



Кстати, во время Олимпиады Анна Волошина произвела настоящий фурор, опубликовав в соцсети видео со своим шутливым стриптизом. Харьковчанка сопроводила свой стриптиз комментарием: «Хорошее настроение – залог хорошей тренировки». Судя по фотографиям, одну из самых сексуальных украинских спорстменок хорошее настроение редко покидает.

















Источник — Sport.ua

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 11.03.2017 00:08
    0
    Огонь в глазах
    Приятная улыбка
    Все тело дышит мощной красотой
    Такая вот девчушка- украинка
    Ссылка
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