Шевченко и Кличко вошли в состав Украинской академии спорта

Сьогодні під час засідання Української академії спорту до її складу було включено трьох видатних спортивних особистостей країни, які удостоєні найвищої державної відзнаки - Героя України.



Новими членами Академії стали: один із найкращих боксерів сучасності, багаторазовий чемпіон світу з боксу Віталій Кличко, видатний футболіст України та світу, володар «Золотого м'яча» як найкращий гравець Європи, який нині є головним тренером національної збірної України з футболу Андрій Шевченко, та володарка 18 нагород Паралімпійських ігор з лижних гонок та біатлону Олена Юрковська.



Нагадаємо, Українська академія спорту була створена за ініціативи Сергія Бубки у 2007 році. До складу Академії увійшли легендарні спортсмени, які завершили активну спортивну діяльність та залишили визначний слід в спортивній історії.



Основна мета Академії – популяризація спорту, поширення олімпійських ідеалів. Протягом року її члени беруть активну участь у проведенні різноманітних благодійних та просвітницьких акціях НОКу, зокрема на них, покладено й визначення переможців Всеукраїнської церемонії «Герої спортивного року».