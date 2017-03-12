Результаты Чемпионата Европы среди детей в Турции (4-5 февраля 2017)

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Контиолахти. Сборная Украины завоевала бронзу в смешанной эстафете 19:58 — leba147 После лежки хотелось разорвать Абрамову на куски, но на стойке немного исправила ситуацию. С глав...

Депортиво - Барселона 19:57 — fiscik10 месси ето не ноль уже а просто нет коментов про его игру в последни матчах