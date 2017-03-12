Результаты Чемпионата Европы среди детей в Турции (4-5 февраля 2017)

З 4 по 5 лютого у м. Белек (Туреччина) проходив ІІІ чемпіонат Європи з тхеквондо (ВТФ) серед молодших юнаків. У цьогорічному юнацькому чемпіонаті Європи брали участь близько 200 спортсменів 2006-2007 років народження з 11 країн.
Вже традиційно успішно виступає на юнацькому чемпіонаті збірна України. Наші спортсмени за два дні чемпіонату вибороли 18 медалей - 5 золотих, 6 срібних і 7 бронзових.
“Золото” до активу збірної вибороли Марія Аксьонова (до 29 кг), Єгор Безсмертний (до 36 кг), Анастасія Сидоренко (до 30 кг), Владислав Ободзинський (до 37 кг), Артем Безсмертний (до 40 кг).
Источник — Министерство молодежи и спорта Украины
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