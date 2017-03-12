Украинцы завоевали пять медалей на Кубке Европы в Испании

У Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія завершився Кубок Європи з метань. Українці за підсумком двох днів змагань виграли три командні медалі і дві в індивідуальному заліку.



Знову порадувало метання молота у віковій категорії до 23 років. Слідом за Володимиром Мисливчуком бронзову медаль у цій дисципліні, але серед жінок виграла Альона Шамотіна. Найкращою зі спроб у неї була п’ята – 66,31 м.



Карина Чередниченко посіла у цій віковій категорії восьме місце з метання диска (50,51 м).



У командному заліку українки посіли п’яте місце.



ЧОЛОВІКИ, U23. Захар Міщенко встановив особистий рекорд з метання списа (76,38 м) і став шостим. Румуну Александру Новачу, який був п’ятим, Міщенко поступився лише за другою спробою – обидва спортсмени у найкращій зі спроб показали однаковий результат. Роман Кокошко став сьомим у фіналі А зі штовхання ядра (17,08 м).



У командному заліку українці замкнули трійку найсильніших.



ЧОЛОВІКИ. Андрій Мартинюк виграв фінал В з метання молота з результатом 70,46 м. Віктор Самолюк став четвертим зі штовхання ядра у фіналі В, показавши результат лише на 10 см гірший, ніж його особистий рекорд – 19,34 м.



У командному заліку українці посіли друге місце, поступившись лише збірній Італії.



ЖІНКИ. Ганна Гацько-Федусова посіла четверте місце з метання списа (58,35 м). Наталія Семенова стала сьомою з метання диска (57,62 м), а у фіналі В виступала Катерина Нестеренко і з результатом 46,09 м стала у ньому сьомою.



У командному заліку українки замкнули першу трійку.