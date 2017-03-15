Андрей МЕЛЬНИК: «Подготовим сюрприз для Испании»

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник пообіцяв, що збірна підготує сюрприз команді Іспанії у плей-офф відбору до чемпіонату світу. Нагадаємо, українки зараз перебувають на зборі в Конча-Заспі, а з 17 по 19 березня зіграють на контрольному турнірі в Польщі. Також в Конча-Заспі тренується молодіжна збірна України, на яку чекає відбірний турнір до чемпіонату Європи-2018.

Андрій Мельник, президент ФГУ:

Про підготовку до матчів проти Іспанії

«Я не хотів би розкривати таємниць, як ми будемо грати проти Іспанії. Ми готуємося і зараз їдемо на контрольний турнір, переглянемо багато гравців, шкода що у нас багато травмованих. З Іспанією будемо грати на перемогу і, гадаю, підготуємо для них сюрприз. Ми знаємо їхні сильні і слабкі сторони і будемо використовувати це, щоб досягти позитивного результату ».

Про роботу на зборі в Конча-Заспі «Зараз більше працюємо над нападом. Захист цього разу ми не встигнемо напрацювати, тому залишимо це на наступний збір. А в нападі трохи додамо. Дуже шкода, що у нас багато травмованих, але нічого, награємо деяких виконавиць, на яких ми розраховуємо». Про атмосферу в колективі «Атмосфера чудова, позитивна. Дівчата раді. Вони коли сюди їдуть, у них запалюється іскра. Сподіваюся, цей позитив позначиться на грі ». Про турнір в Польщі «Дівчата просили і ми виконали свої зобов’язання перед ними – команда зіграє на дуже серйозному турнірі в Гданську. Нашими суперниками будуть збірні Польщі, Словаччини та Білорусі. Це будуть дуже хороші контрольні гри, які покажуть на наші сильні і слабкі сторони».

Про лідера команди

«Я ніколи не говорю, хто лідер команди. Це буде некрасиво по відношенню до інших. Гандбол - це командна гра, вони всі разом. Вони всі лідери. У будь-який момент вони можуть зібратися і проявити себе, а на молодь подивимося, хотілося, щоб якась молода зірка проявила себе».

Про зміни в атакуючій грі збірної України

«Хотілося б, щоб більше зіграла задня лінія, адже без неї сьогодні гандбол неможливий. Потрібно більше кидків та голів з далекої відстані. Нам би хотілося, щоб півсередні, центральні гравці проявили себе і показали свій рівень. Але все буде також залежати від тактики, яку ми їм дамо команді, і від суперника».

Про завдання молодіжної збірної на відборі до чемпіонату Європи

«Молодіжну збірну очолив новий тренер - Віталій Надич. Ми сподіваємося на нього. Ми плануємо, щоб ми потрапили до фінальної частини і ставимо максимальні завдання, а як вийде, одному Богу відомо. Ми підсилюємо команду і робимо ставку на молодь, доповнюємо склад гравцями 1999-го і 2000-го років народження. Дивимося на перспективу. Розраховуємо, що вони зіграють добре.