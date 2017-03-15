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Андрей МЕЛЬНИК: «Подготовим сюрприз для Испании»

Президент Федерации гандбола Украины - о подготовке к матчу отбора на ЧМ против Испании

  • 15.03.2017 22:00
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Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник пообіцяв,  що збірна підготує сюрприз команді Іспанії у плей-офф відбору до чемпіонату світу. Нагадаємо, українки зараз перебувають на зборі в Конча-Заспі, а з 17 по 19 березня зіграють на контрольному турнірі в Польщі. Також в Конча-Заспі тренується молодіжна збірна України, на яку чекає відбірний турнір до чемпіонату Європи-2018.
 
Андрій Мельник, президент ФГУ: 
 
Про підготовку до матчів проти Іспанії 
«Я не хотів би розкривати таємниць, як ми будемо грати проти Іспанії. Ми готуємося і зараз їдемо на контрольний турнір, переглянемо багато гравців, шкода що у нас багато травмованих. З Іспанією будемо грати на перемогу і, гадаю, підготуємо для них сюрприз. Ми знаємо їхні сильні і слабкі сторони і будемо використовувати це, щоб досягти позитивного результату ».
 
 
Про роботу на зборі  в Конча-Заспі 
«Зараз більше працюємо над нападом. Захист цього разу ми не встигнемо напрацювати, тому залишимо це на наступний збір. А в нападі трохи додамо. Дуже шкода, що у нас багато травмованих, але нічого, награємо деяких виконавиць, на яких ми розраховуємо».
 
Про атмосферу в колективі
«Атмосфера чудова, позитивна. Дівчата раді. Вони коли сюди їдуть, у них запалюється іскра. Сподіваюся, цей позитив позначиться на грі ».
 
Про турнір в Польщі
«Дівчата просили і ми виконали свої зобов’язання перед ними – команда зіграє на дуже серйозному турнірі в Гданську. Нашими суперниками будуть збірні Польщі, Словаччини та  Білорусі. Це будуть дуже хороші контрольні гри, які покажуть на наші сильні і слабкі сторони».
 
 
Про лідера команди
«Я ніколи не говорю, хто лідер команди. Це буде некрасиво по відношенню до інших. Гандбол - це командна гра, вони всі разом. Вони всі лідери. У будь-який момент вони можуть зібратися і проявити себе, а на молодь подивимося, хотілося, щоб якась молода зірка проявила себе».
 
Про зміни в атакуючій грі збірної України
«Хотілося б, щоб більше зіграла задня лінія, адже без неї сьогодні гандбол неможливий. Потрібно більше кидків та голів з далекої відстані. Нам би хотілося, щоб півсередні, центральні гравці проявили себе і показали свій рівень. Але все буде також залежати від тактики, яку ми їм дамо команді, і від суперника».
 
Про завдання молодіжної збірної на відборі до чемпіонату Європи
«Молодіжну збірну очолив новий тренер - Віталій Надич. Ми сподіваємося на нього. Ми плануємо, щоб ми потрапили до фінальної частини і ставимо максимальні завдання, а як вийде, одному Богу відомо. Ми підсилюємо команду і робимо ставку на молодь, доповнюємо склад гравцями 1999-го і 2000-го років народження. Дивимося на перспективу. Розраховуємо, що вони зіграють добре.

Источник — Федерация гандбола Украины

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