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Жан Беленюк одел африканских родственников в украинские вышиванки

Украинский борец гостит в Руанде

  • 16.03.2017 08:15
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Жан Беленюк
© Sport.ua. Жан Беленюк

Украинский борец Жан Беленюк, завоевавший «серебро» на Олимпиаде-2016 по греко-римской борьбе, навестил своих родственников в Руанде. Мама Беленюка – украинка, а отец – летчик из Руанды, учившийся в Киеве в авиационном институте.

К родственникам Жан приехал не с пустыми руками – теперь родня борца будет щеголять в украинских вышиванках.

«Короче, своих прикинул ;)», – написал Беленюк под соответствующим фото в Instagram.

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