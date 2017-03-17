Министерство назвало приоритетные виды спорта на 2017-2020 годы

Министерство молодежи и спорта Украины утвердило приоритетность командных игровых олимпийских видов спорта на 2017-2020 годы. Соответствующий приказ был подписан Игорем Ждановым.
При расстановке приоритетности учитывались результаты в официальных международных соревнованиях за последнее время. Целью является утверждение тарифных разрядов тренеров и работников штатных сборных команд Украины.
Командные виды спорта были разделены на три категории приоритетности. Перечень выглядит следующим образом:
Первая категория приоритетности:
1. Баскетбол
2. Волейбол
3. Гандбол
4. Футбол
Вторая категория приоритетности:
1. Бейсбол
2. Пляжный волейбол
3. Регби-7
4. Софтбол
Третья категория приоритетности
1. Водное поло
2. Хоккей на траве
Отметим, что в этом перечне нет хоккея с шайбой, который входит в программу Зимних Олимпийских игр. Однако тут стоит сказать, что наша сборная не смогла пробиться на Игры-2018 в Пхенчхан, а отбор на Олимпиаду-2022 в Пекине начнется после 2020 года.
Во второй категории приоритетности оказались софтбол и бейсбол, которые после 12-летнего перерыва вновь будут представлены на Олимпийских играх.
На крайних Летних Олимпийских играх в Рио Украина не была представлена в командных игровых видах спорта. В 2004 году единственную олимпийскую награду для Украины в этих видах завоевали гандболистки. В Афинах команда Леонида Ратнера стала бронзовым призером.
Источник — Xsport
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