Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Министерство назвало приоритетные виды спорта на 2017-2020 годы

В первую категорию попали футбол, баскетбол, гандбол и волейбол

  • 17.03.2017 08:21
  • 295 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Министерство назвало приоритетные виды спорта на 2017-2020 годы
Министерство молодежи и спорта Украины утвердило приоритетность командных игровых олимпийских видов спорта на 2017-2020 годы. Соответствующий приказ был подписан Игорем Ждановым.
 
При расстановке приоритетности учитывались результаты в официальных международных соревнованиях за последнее время. Целью является утверждение тарифных разрядов тренеров и работников штатных сборных команд Украины.
 
Командные виды спорта были разделены на три категории приоритетности. Перечень выглядит следующим образом:
 
Первая категория приоритетности:
 
1. Баскетбол
 
2. Волейбол
 
3. Гандбол
 
4. Футбол
 
Вторая категория приоритетности:
 
1. Бейсбол
 
2. Пляжный волейбол
 
3. Регби-7
 
4. Софтбол
 
Третья категория приоритетности
 
1. Водное поло
 
2. Хоккей на траве
 
Отметим, что в этом перечне нет хоккея с шайбой, который входит в программу Зимних Олимпийских игр. Однако тут стоит сказать, что наша сборная не смогла пробиться на Игры-2018 в Пхенчхан, а отбор на Олимпиаду-2022 в Пекине начнется после 2020 года.
 
Во второй категории приоритетности оказались софтбол и бейсбол, которые после 12-летнего перерыва вновь будут представлены на Олимпийских играх.
 
На крайних Летних Олимпийских играх в Рио Украина не была представлена в командных игровых видах спорта. В 2004 году единственную олимпийскую награду для Украины в этих видах завоевали гандболистки. В Афинах команда Леонида Ратнера стала бронзовым призером.
 

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    vit-2
      vit-2, 17.03.2017 08:33
    0
    Футзалу в списку немає. Припустити що цей вид спорту відсутній зовсім дуже складно, тому, очевидно, він входить разом із пляжним футболом до виду "Футбол" ( соккер).
    Ссылка
    torgrim
      torgrim, 17.03.2017 08:46
    0
    vit-2, 17.03.2017 08:33
    Футзалу в списку немає. Припустити що цей вид спорту відсутній зовсім дуже складно, тому, очевидно, він входить разом із пляжним футболом до виду "Футбол" ( соккер).
    а он олимпийский?
    Ссылка
    OM27
      OM27, 17.03.2017 08:47
    0
    vit-2, 17.03.2017 08:33
    Футзалу в списку немає. Припустити що цей вид спорту відсутній зовсім дуже складно, тому, очевидно, він входить разом із пляжним футболом до виду "Футбол" ( соккер).
    Перше речення: "Министерство молодежи и спорта Украины утвердило приоритетность командных игровых олимпийских видов спорта на 2017-2020 годы."
    Футзал не входить до олімпійської програми, тому він тут не представлений.
    Ссылка
    torgrim
      torgrim, 17.03.2017 08:49
    0
    логика автора не понятна! бейсбол и софтбол во второй категории приоритетности потому что они после перерыва будут в программе ОИ. А хоккей и поло были без перерыва в программе, так почему они в третьей категории???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.