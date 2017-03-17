Елена ГОЛУБЕВА: «Думаем о Гонконге, держим в уме Токио»

Для многих украинских любителей спорта недавняя победа харьковского велосипедиста Андрея Винокурова в Кубке мира в мужском спринте на треке и третье итоговое место в кейрине стали приятными неожиданностями. Впрочем наставник Андрея заслуженный тренер Украины Елена Голубева всегда верила, что потенциал у ее подопечного достаточно большой.



- Елена Германовна, насколько ожидаемой для Вас стала победа Андрея Винокурова в общем зачете Кубка мира спринтерской дисциплины?

- Уверенность в том, что Андрей сможет выиграть общий зачет в спринте появилась уже после предпоследнего этапа Кубка мира в Колумбии. Тогда он сравнялся по очкам с Камилом Кучинским и они вмести делили первое-второе места в общем зачете. Но объективно Андрей был сильнее поляка, что он доказал, как раз на третьем этапе, выиграв у него в очном поединке. Поэтому и шансы нашего спортсмена на общую победу были выше. На заключительном этапе в США Винокурову достаточно было пробиться в четвертьфинал, что он собственно и сделал, выйдя в единоличные лидеры общего зачета по сумме всех этапов.



- Из четырех этапов Кубка мира, какой все же считаете ключевым?

- Конечно, самые приятные воспоминания оставил второй этап в Голландии, на котором Андрей стал победителем в спринтерской дистанции. Наиболее же сложным, наверное, был третий этап в Колумбии. Все-таки длительный перелет, другой континент, непростая адаптация. Так что выступать там было непросто. А вот переломным моментом, на мой взгляд, стал чемпионат Европы во Франции. У Андрея давно не было медалей такого уровня, а тут сразу две: «серебро» в кейрине и «бронза» в спринте. Именно это удачное выступление на континентальном турнире добавило Андрею дополнительных сил и уверенности, что позволило ему в дальнейшем стабильно выступать и на этапах Кубка мира.



- В начале сезона какие задачи ставили перед вашим воспитанником?

- Мы рассчитывали на медали чемпионата Европы. Конечно, хотели «золото», но немного не получилось. В Кубке мира, как всегда, планировали бороться за лидирующие позиции, однако заранее места не оговаривали.



- Кстати, ваш подопечный занял еще и третье место в общем зачете Кубка мира в кейрине. Этим результатом вы довольны?

- Мы ждали хороших результатов и здесь, поскольку кейрин – это тоже «конек» Андрея. Он прошел хорошую школу в Японии, выступая и занимаясь там именно этой дисциплиной. Что касается нынешнего сезона, то у Андрея были все шансы замахнуться даже на победу в кейрине в общем зачете Кубка мира, тем не менее и третье место – очень хороший результат.



- На соревнованиях у вас не получилось быть с Андреем рядом, но связь с ним держали постоянно?

- Да, конечно. Общались по Вайберу через Интернет. Все гонки смотрела в прямом эфире, даже когда они шли глубокой ночью, учитывая разницу во времени с Колумбией и США. В перерывах между заездами стараюсь не беспокоить спортсменов, если нет каких-нибудь стрессовых ситуаций. А вот до соревнований и после общались с Андреем, консультировала, подбадривала. Так что, действительно, были с ним все время на связи.



- Когда поняли, что Андрей завоевал Кубок мира, какие были ваши первые эмоции?

- Огромная радость. Это сложно передать словами. Сразу созвонились с Андреем, поздравила его. Он был уставшим, еще не отошел от соревновательного ажиотажа, но, безусловно, доволен, что удалось добиться таких высот.



- В этом сезоне была еще победа Елены Стариковой в общем зачете женского спринта, т.е. харьковчане выиграли сразу два Кубка мира. Наверняка, это лучший сезон в истории харьковского велоспорта?

- Действительно у нас еще никогда не было, чтобы в Харьков привозили два Кубка мира по велоспорту на треке. Для меня победа Лены была где-то неожиданной. Хотя я и рассчитывала, что она должна войти в призовую тройку. Следила за ее выступлениями, переживала, и, конечно, от всей души поздравляю и ее, и ее тренеров Сергея Телицына и Марию Зарванскую с таким достижением. Хотелось бы, чтобы и местные власти обратили внимание на эти громкие успехи. Все-таки, повторюсь, впервые в Харькове мы получили сразу двух обладателей Кубка мира! В первую очередь, внимание областных и городских властей важно для самих спортсменов. Они должны понимать, что их ждут в родном городе, за них болеют и переживают.



- Уже через месяц в Гонконге пройдет чемпионат мира по велоспорту на треке. Андрей Винокуров, безусловно, входит в число фаворитов. Это не будет ему мешать, все-таки и соперники по-другому на него будут настраиваться?

- Он опытный спортсмен, так что не думаю, что с этим будут проблемы. А соперники начали опасаться Винокурова уже после его первых наград на чемпионате Европы. Всегда ведут с ним жесткую борьбу, такой она будет и на чемпионате мира, но я уверенна Андрей справится.



- На чемпионате мира могут «выстелить» велосипедисты не из ТОП-20 или всегда в «призы» заезжают лидеры мирового велоспорта на треке?

- Чемпионат мира непредсказуем и тем интересен. Бывают случаи, когда на пьедестале появляются «темные лошадки». Так, зачастую хороший результат показывают азиатские спортсмены, многие из которых не принимают участия в Кубках мира. К тому же сам чемпионат мира будет проходить в Азии, а это дополнительный шанс проявить себя спортсменам из Японии, Кореи, Малайзии и Китая. Особенно в кейрине, где азиаты и так довольно успешно выступают. Тем более, что сейчас им не нужно будет тратить время на адаптацию, привыкать к новым часовым поясам и т.д. Впрочем, все участники будут стараться выступить по-максимуму и мы не исключение.



- Как Андрей будет готовиться к планетарному турниру?

- До 29 марта он, как и Елена Старикова, находится на учебно-подготовительном сборе в Турции. Там основная подготовка проходит пока на шоссе. Затем они прилетают во Львов, где большая часть занятий будет уже на треке. Непосредственно в Гонконг сборная Украины вылетит 7-го апреля. Чемпионат мира стартует 12-го апреля, так что еще будет немного времени на адаптацию и тренировки на местном треке.



- В декабре мы общались в Харькове с Андреем Винокуровым и он сказал, что главная цель для него - это Олимпиада в Токио. Все верно?

- Да, конечно. Причем мы не просто рассчитываем туда попасть, но и побороться за олимпийскую медаль. Так что уже сейчас ведем подготовку с прицелом на Олимпиаду. Андрею в 2020 году исполнится 38 лет, но, поверьте, для нашего вида спорта это еще не возраст. И есть много примеров, когда в велоспорте на треке побеждали и становились призерами на крупнейших соревнованиях, включая Олимпийские игры, спортсмены, которым было около 40 лет и больше. Главное, правильно провести подготовительный процесс, чтобы выйти в нужное время на пик своей формы. Безусловно, для качественной подготовки ведущим спортсменам очень важна поддержка со стороны Национальной Федерации и государства.



- Елена Германовна, в заключение, не могу не спросить вас о резерве. Если ли достойные ребята «на подходе», которые в дальнейшем смогут заменить наших лидеров на международной арене?

- У нас в Харькове очень перспективная молодёжь. По юниорам достаточно успешно сейчас выступает Владислав Денисенко. В этом году, он будет представлять Украину на юниорских первенствах Европы и мира. Есть хорошие ребята и девушки в юношеских категориях. Я уверена, что в ближайшем будущем, кто-то из них обязательно войдет в состав сборной Украины. Особенно в спринте и кейрине – дисциплинах, в которых харьковские мастера велоспорта на треке стабильно добиваются высоких результатов.