Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Елена ГОЛУБЕВА: «Думаем о Гонконге, держим в уме Токио»

Тренер обладателя Кубка мира Андрея Винокурова о его успехах и планах на ближайшее будущее

  • 17.03.2017 12:10
  • 66 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Елена ГОЛУБЕВА: «Думаем о Гонконге, держим в уме Токио»

Для многих украинских любителей спорта недавняя победа харьковского велосипедиста Андрея Винокурова в Кубке мира в мужском спринте на треке и третье итоговое место в кейрине стали приятными неожиданностями. Впрочем наставник Андрея заслуженный тренер Украины Елена Голубева всегда верила, что потенциал у ее подопечного достаточно большой.

- Елена Германовна, насколько ожидаемой для Вас стала победа Андрея Винокурова в общем зачете Кубка мира спринтерской дисциплины?
- Уверенность в том, что Андрей сможет выиграть общий зачет в спринте появилась уже после предпоследнего этапа Кубка мира в Колумбии. Тогда он сравнялся по очкам с Камилом Кучинским и они вмести делили первое-второе места в общем зачете. Но объективно Андрей был сильнее поляка, что он доказал, как раз на третьем этапе, выиграв у него в очном поединке. Поэтому и шансы нашего спортсмена на общую победу были выше. На заключительном этапе в США Винокурову достаточно было пробиться в четвертьфинал, что он собственно и сделал, выйдя в единоличные лидеры общего зачета по сумме всех этапов.

- Из четырех этапов Кубка мира, какой все же считаете ключевым?
- Конечно, самые приятные воспоминания оставил второй этап в Голландии, на котором Андрей стал победителем в спринтерской дистанции. Наиболее же сложным, наверное, был третий этап в Колумбии. Все-таки длительный перелет, другой континент, непростая адаптация. Так что выступать там было непросто. А вот переломным моментом, на мой взгляд, стал чемпионат Европы во Франции. У Андрея давно не было медалей такого уровня, а тут сразу две: «серебро» в кейрине и «бронза» в спринте. Именно это удачное выступление на континентальном турнире добавило Андрею дополнительных сил и уверенности, что позволило ему в дальнейшем стабильно выступать и на этапах Кубка мира.

- В начале сезона какие задачи ставили перед вашим воспитанником?
- Мы рассчитывали на медали чемпионата Европы. Конечно, хотели «золото», но немного не получилось. В Кубке мира, как всегда, планировали бороться за лидирующие позиции, однако заранее места не оговаривали.

- Кстати, ваш подопечный занял еще и третье место в общем зачете Кубка мира в кейрине. Этим результатом вы довольны?
- Мы ждали хороших результатов и здесь, поскольку кейрин – это тоже «конек» Андрея. Он прошел хорошую школу в Японии, выступая и занимаясь там именно этой дисциплиной. Что касается нынешнего сезона, то у Андрея были все шансы замахнуться даже на победу в кейрине в общем зачете Кубка мира, тем не менее и третье место – очень хороший результат.

- На соревнованиях у вас не получилось быть с Андреем рядом, но связь с ним держали постоянно?
- Да, конечно. Общались по Вайберу через Интернет. Все гонки смотрела в прямом эфире, даже когда они шли глубокой ночью, учитывая разницу во времени с Колумбией и США. В перерывах между заездами стараюсь не беспокоить спортсменов, если нет каких-нибудь стрессовых ситуаций. А вот до соревнований и после общались с Андреем, консультировала, подбадривала. Так что, действительно, были с ним все время на связи.

- Когда поняли, что Андрей завоевал Кубок мира, какие были ваши первые эмоции?
- Огромная радость. Это сложно передать словами. Сразу созвонились с Андреем, поздравила его. Он был уставшим, еще не отошел от соревновательного ажиотажа, но, безусловно, доволен, что удалось добиться таких высот.

- В этом сезоне была еще победа Елены Стариковой в общем зачете женского спринта, т.е. харьковчане выиграли сразу два Кубка мира. Наверняка, это лучший сезон в истории харьковского велоспорта?
- Действительно у нас еще никогда не было, чтобы в Харьков привозили два Кубка мира по велоспорту на треке. Для меня победа Лены была где-то неожиданной. Хотя я и рассчитывала, что она должна войти в призовую тройку. Следила за ее выступлениями, переживала, и, конечно, от всей души поздравляю и ее, и ее тренеров Сергея Телицына и Марию Зарванскую с таким достижением. Хотелось бы, чтобы и местные власти обратили внимание на эти громкие успехи. Все-таки, повторюсь, впервые в Харькове мы получили сразу двух обладателей Кубка мира! В первую очередь, внимание областных и городских властей важно для самих спортсменов. Они должны понимать, что их ждут в родном городе, за них болеют и переживают.

- Уже через месяц в Гонконге пройдет чемпионат мира по велоспорту на треке. Андрей Винокуров, безусловно, входит в число фаворитов. Это не будет ему мешать, все-таки и соперники по-другому на него будут настраиваться?
- Он опытный спортсмен, так что не думаю, что с этим будут проблемы. А соперники начали опасаться Винокурова уже после его первых наград на чемпионате Европы. Всегда ведут с ним жесткую борьбу, такой она будет и на чемпионате мира, но я уверенна Андрей справится.

- На чемпионате мира могут «выстелить» велосипедисты не из ТОП-20 или всегда в «призы» заезжают лидеры мирового велоспорта на треке?
- Чемпионат мира непредсказуем и тем интересен. Бывают случаи, когда на пьедестале появляются «темные лошадки». Так, зачастую хороший результат показывают азиатские спортсмены, многие из которых не принимают участия в Кубках мира. К тому же сам чемпионат мира будет проходить в Азии, а это дополнительный шанс проявить себя спортсменам из Японии, Кореи, Малайзии и Китая. Особенно в кейрине, где азиаты и так довольно успешно выступают. Тем более, что сейчас им не нужно будет тратить время на адаптацию, привыкать к новым часовым поясам и т.д. Впрочем, все участники будут стараться выступить по-максимуму и мы не исключение.

- Как Андрей будет готовиться к планетарному турниру?
- До 29 марта он, как и Елена Старикова, находится на учебно-подготовительном сборе в Турции. Там основная подготовка проходит пока на шоссе. Затем они прилетают во Львов, где большая часть занятий будет уже на треке. Непосредственно в Гонконг сборная Украины вылетит 7-го апреля. Чемпионат мира стартует 12-го апреля, так что еще будет немного времени на адаптацию и тренировки на местном треке.

- В декабре мы общались в Харькове с Андреем Винокуровым и он сказал, что главная цель для него - это Олимпиада в Токио. Все верно?
- Да, конечно. Причем мы не просто рассчитываем туда попасть, но и побороться за олимпийскую медаль. Так что уже сейчас ведем подготовку с прицелом на Олимпиаду. Андрею в 2020 году исполнится 38 лет, но, поверьте, для нашего вида спорта это еще не возраст. И есть много примеров, когда в велоспорте на треке побеждали и становились призерами на крупнейших соревнованиях, включая Олимпийские игры, спортсмены, которым было около 40 лет и больше. Главное, правильно провести подготовительный процесс, чтобы выйти в нужное время на пик своей формы. Безусловно, для качественной подготовки ведущим спортсменам очень важна поддержка со стороны Национальной Федерации и государства.

- Елена Германовна, в заключение, не могу не спросить вас о резерве. Если ли достойные ребята «на подходе», которые в дальнейшем смогут заменить наших лидеров на международной арене?
- У нас в Харькове очень перспективная молодёжь. По юниорам достаточно успешно сейчас выступает Владислав Денисенко. В этом году, он будет представлять Украину на юниорских первенствах Европы и мира. Есть хорошие ребята и девушки в юношеских категориях. Я уверена, что в ближайшем будущем, кто-то из них обязательно войдет в состав сборной Украины. Особенно в спринте и кейрине – дисциплинах, в которых харьковские мастера велоспорта на треке стабильно добиваются высоких результатов.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.