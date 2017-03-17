Украина определилась с составом на Кубок Европы по спортивной ходьбе

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 21 травня у м. Подебради (Чехія) візьме участь у Кубку Європи зі спортивної ходьби.



До складу української делегації увійшло 18 атлетів (11 чоловіків та 7 жінок) і 12 офіційних осіб, інформує сайт Федерації легкої атлетики України.



Чоловіки:



20 км - Назар Коваленко (Київська обл.), Іван Лосев (Волинська обл.), Олексій Казанін (Волинська обл.), Сергій Будза (Київська обл.)



50 км - Андрій Гречковський (Київська обл.), Ігор Главан (Сумська обл.), Іван Банзерук (Волинська обл.), Мар`ян Закальницький (Київська обл.)



Юніори:



10 км - Віктор Шумік (Волинська обл.), Едуард Забуженко (Київська обл.), Віктор Кононенко (Харківська обл.)



Жінки:



20 км - Надія Боровська (Волинська обл.), Інна Кашина (Сумська обл.), Олена Мізернюк (Волинська обл.), Валентина Мирончук (Волинська обл.)



Юніорки:



10 ум - Дар`я Хусаінова (Житомирська обл.), Ксенія Бєлова (Сумська обл.), Ірина Чернуха (Хмельницька обл.)