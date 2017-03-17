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Украина определилась с составом на Кубок Европы по спортивной ходьбе

Соревнования пройдут в Чехии в мае

  • 17.03.2017 19:45
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Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 21 травня у м. Подебради (Чехія) візьме участь у Кубку Європи зі спортивної ходьби.

До складу української делегації увійшло 18 атлетів (11 чоловіків та 7 жінок) і 12 офіційних осіб, інформує сайт Федерації легкої атлетики України.

Чоловіки:

20 км - Назар Коваленко (Київська обл.), Іван Лосев (Волинська обл.), Олексій Казанін (Волинська обл.), Сергій Будза (Київська обл.)

50 км - Андрій Гречковський (Київська обл.), Ігор Главан (Сумська обл.), Іван Банзерук (Волинська обл.), Мар`ян Закальницький (Київська обл.)

Юніори:

10 км - Віктор Шумік (Волинська обл.), Едуард Забуженко (Київська обл.), Віктор Кононенко (Харківська обл.)

Жінки:

20 км - Надія Боровська (Волинська обл.), Інна Кашина (Сумська обл.), Олена Мізернюк (Волинська обл.), Валентина Мирончук (Волинська обл.)

Юніорки:

10 ум - Дар`я Хусаінова (Житомирська обл.), Ксенія Бєлова (Сумська обл.), Ірина Чернуха (Хмельницька обл.)

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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