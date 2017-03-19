В Луцке завершился Кубок Украины по самбо

У Луцьку завершився Кубок України серед чоловіків і жінок зі спортивного й бойового самбо, який був одним із головних етапів відбору до національної команди країни, що у травні виступить на чемпіонаті Європи в Мінську. Після закінчення змагань кандидати-збірники залишилися у столиці Волині на дводенний збір.



Командна першість



1. Київ

2. Харківська область

3. Одеська область



Переможці і призери другого дня



Спортивне самбо (жінки)



До 48 кг

1. Анастасія НОВІКОВА (Харківська)

2. Софіко БАГІШВІЛІ (Харківська)

3. Катерина САБЛЄВА (Івано-Франківська) і Діана ТАЛАШ (Чернігівська)



До 56 кг

1. Марія СКОРА (Запорізька)

2. Наталія ІЛЬКІВ (Івано-Франківська)

3. Алла РАДЧЕНКО (Сумська) і Аліна ТАЩУК (Львівська)



До 64 кг

1. Юлія ХРАМОВА (Київ)

2. Надія ПОКОРА (Львівська)

3. Ірина ОНАЦЬКА (Донецька) і Дарина РОМАНЮК (Волинська)



Понад 80 кг

1. Анастасія САПСАЙ (Черкаська)

2. Марина ЯКУБЕЦЬ (Чернігівська)

3. Мирослава ЦИГОЛКО (Волинська) і Крістіна ГАШЕНКО (Київ)



Спортивне самбо (чоловіки)



До 52 кг

1. Грачік ОСІПЯН (Донецька)

2. Денис АРТИМЧУК (Одеська)

3. Євген ЧЕПУРНИЙ (Київ) і Віталій ДОБРЯНСЬКИЙ (Житомирська)



До 62 кг

1. Василь ОНУФРАК (Івано-Франківська)

2. Олександр ВОРОПАЄВ (Одеська)

3. Давид ОСІПЯН (Донецька) і Іван ПИЛИПЯК (Івано-Франківська)



До 74 кг

1. Дмитро БАБІЙЧУК (Хмельницька)

2. Олександр БРУС (Хмельницька)

3. Владислав ДІДЕНКО (Вінницька) і Ніко САДЖАЯ (Дніпропетровська)



До 90 кг

1. Віктор МАКУХА (Київ)

2. Семен РАКИТА (Запорізька)

3. Ігор КНИШ (Львівська) і Роман КОНТАРОВСЬКИЙ (Харківська)



Понад 100 кг

1. Сергій ЗВЄРЄВ (Дніпропетровська)

2. Кирило БІЛЕЦЬКИЙ (Донецька)

3. Роман ГОРОШКЕВИЧ (Волинська) і Микола ШИЦЬ (Волинська)



Бойове самбо



До 48 кг

1. Данеїл МУДРАК (Вінницька)

2. Юрій ЗАЙВЕЛЄВ (Київ)



До 57 кг

1. Андрій КУЧЕРЕНКО (Київ)

2. Богдан БАБЕНКО (Рівненська)

3. Михайло ЧЕРВЕНЧУК (Вінницька) і Владислав КОХНЕНКО (Одеська)



До 68 кг

1. Бачукі БАГІШВІЛІ (Харківська)

2. Сергій БОБИР (Чернігівська)

3. Сергій РУСІНКО (Одеська) і Роман ЛАВРЕНЮК (Одеська)



До 82 кг

1. Дмитро БАТОК (Київ)

2. Юрій ОСИПЕНКО (Харківська)

3. Максим КОЛМАКОВ (Київ) і Андрій ШАБАЛІН (Київ)



До 100 кг

1. Віталій ЧЕБАН (Одеська)

2. Роман ТРОХИМЧУК (Донецька)

3. Данило БІЛОУСОВ (Київ) і Юрій КОСЬКІН (Волинська)