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Олег Верняев одержал победу на этапе Кубка мира в Штутгарте

Украинец опередил японца Казуму Кайю и китайца Вэй Суна

  • 19.03.2017 21:37
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НОК України. Олег Верняев
© НОК України. Олег Верняев

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв переміг у багатоборстві на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті.

Українець показав результат 84,899, випередивши японця Казума Кайю (84,398) і китайця Вей Суна (82,898).

 

Источник — НОК Украины

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