Олег Верняев одержал победу на этапе Кубка мира в Штутгарте

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв переміг у багатоборстві на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті.
Источник — НОК Украины
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Олімпійський чемпіон Олег Верняєв переміг у багатоборстві на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті.
Источник — НОК Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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