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Участницы ЧМ-2017 по шахматам не получили призовые за турнир

Деньги должны были поступить на счета участниц не позднее чем через 2 недели после окончания турнира

  • 21.03.2017 21:11
  • 517 просмотров
  • 2 комментария
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tehran2017.fide.com. Анна Музычук
© tehran2017.fide.com. Анна Музычук

Унижения участниц чемпионата мира в Тегеране продолжаются. Оказывается, шахматистки до сих пор не получили то, ради чего соглашались играть в закрытой одежде с головными уборами и терпеть другие неудобства - призовые. Согласно контракту, деньги должны были поступить на счета участниц не позднее чем через две недели после окончания чемпионата. Срок вышел, а счета остаются пустыми.

Денег нет не только у шахматисток, но и у тех, кто им должен - международной федерации. Перед ФИДЕ обязательства не выполнили иранские организаторы, которые должны были, согласно, опять же, контракту, перечислить призовой фонд (450 тысяч долларов + 20%) на счёт ФИДЕ не позднее, чем за месяц до начала соревнования. Деньги не пришли, а ФИДЕ никак не отреагировала и провела чемпионат фактически с пустым карманом.

Напомним, украинка Анна Музычук заняла второе место на ЧМ в Иране.

Источник — Chess-news

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Комментарии
    vgbasov
      vgbasov, 21.03.2017 21:31
    +1
    Оказывается дурят спортсменов не только в Украине.....
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 21.03.2017 22:09
    0
    По всей вероятности участницы соревнований не выполняли какие-то особые условия, может быть не того цвета носили платки, может много улыбались и заглядывались на мужиков, все может быть... Организаторы у них там очень строгие. А могли и просто кинуть, что с них возмешь?
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