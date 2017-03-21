Участницы ЧМ-2017 по шахматам не получили призовые за турнир

Унижения участниц чемпионата мира в Тегеране продолжаются. Оказывается, шахматистки до сих пор не получили то, ради чего соглашались играть в закрытой одежде с головными уборами и терпеть другие неудобства - призовые. Согласно контракту, деньги должны были поступить на счета участниц не позднее чем через две недели после окончания чемпионата. Срок вышел, а счета остаются пустыми.

Денег нет не только у шахматисток, но и у тех, кто им должен - международной федерации. Перед ФИДЕ обязательства не выполнили иранские организаторы, которые должны были, согласно, опять же, контракту, перечислить призовой фонд (450 тысяч долларов + 20%) на счёт ФИДЕ не позднее, чем за месяц до начала соревнования. Деньги не пришли, а ФИДЕ никак не отреагировала и провела чемпионат фактически с пустым карманом.

Напомним, украинка Анна Музычук заняла второе место на ЧМ в Иране.