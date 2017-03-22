Демарш чемпиона Украины и другие события. Обзор IІ тура Суперлиги

Сборная Харьковской области и львовское «Динамо» уверенно приближаются к очной дуэли за «золото» мужского чемпионата Украины по водному поло. Правда, в Мариуполе в очередном, четвертом туре чемпионата – он же, по регламенту, является вторым туром Суперлиги – остроты в матче между лидерами не было.

За медали в Суперлиге сражается четверка команд. Это вышеупомянутые сборная Харьковской области («Слобожанец») и «Динамо», а также НТУ-ХПИ Харьков и ВК Мариуполь.

Сборная Харьковской области и «Динамо» сражаются за золото, которое с большой долей вероятности разыграют в серии плей-офф. Правда, плей-офф пройдет лишь в случае, если разница в турнирной таблице между командами после всех шести туров будет менее, чем 9 очков. Если 9 и более, места распределятся по итогам шести туров.

НТУ-ХПИ и ВК Мариуполь соперничают за третье место по такой же схеме – в случае разницы менее девяти очков они проведут свой бронзовый плей-офф.

Тур в Мариуполе открылся матчем претендентов на бронзу.

В упорной борьбе хозяин тура ВК «Мариуполь» выиграл 9-7 (2-1, 1-3, 3-1, 3-2), взяв реванш за поражение в предыдущем туре, который принимали харьковчане.

А вот матч между лидерами чемпионата – «Динамо» и сборной Харьковской области начался неожиданно. Весь основной состав действующего чемпиона Украины остался на скамье запасных, а против львовян на воду вышли самые юные игроки: на воротах 19-летний Алексей Келеберда, в поле 16-летние Никита Бажинов, Евгений Шмигель, Денис Гусаков, 18-летние Денис Гурцкая и Михаил Черпак, 20-летний Артем Салихов).

В этом матче против них мы вывели резервный состав команды в знак протеста.



В противостоянии с юниорами лидер чемпионата «Динамо», усиленный с этого тура еще и двумя грузинскими легионерами, одержал прогнозируемую победу. Счет 19:6 (3:1, 5:1, 5:3, 6:1) – но матч этот запомнится не так счетом, как демаршем со стороны Харькова, который отказался от реальной возможности сравняться по очкам с «Динамо». Это произошло бы в случае их победы на туре (а шанс на это был, ведь «Динамо» приехало без одного из своих лидеров - травмированного Александра Дядюры).

Главный тренер сборной Харьковской области Сергей Колточихин после матча объяснил, чем был обусловлен выбор именно такого состава на игру. В команде не согласны с решением Федерации водного поло Украины, которая дисквалифицировала динамовца Дмитрия Алексеева на 2 тура (за нападение на судью в предыдущем туре).

Сергей Колточихин: «Поздравляю Львов c победой. В этом матче против них мы вывели резервный состав команды в знак протеста. Мы не согласны с решением Федерации водного поло Украины про дисквалификацию динамовца Алексеева всего лишь на 2 тура. Мы даже не были приглашены на заседание исполкома Федерации, равно как и виновник инцидента. Мы пытались достучаться до президента Федерации, что не совсем верное решение было принято, еще и без представителей Харькова, зато с двумя представителями Львова. Не услышали мы и реакцию львовского клуба на эту ситуацию. Поэтому решили привлечь внимание таким вот способом, таким вот демаршем!

Мы требуем, чтобы регламент соревнований соблюдался. Если руководство Федерации вмешивается в судейские решения, разве это правильно?! По регламенту именно судейская коллегия обязана была принять решение по Алексееву там же на месте инцидента - в Харькове, пригласив меня, тренера Динамо и нарушителя.

В регламенте есть пункт, который предусматривает, что разбираться может и Федерация, но когда из семи голосующих один президент «Динамо» Львов, а второй - президент львовской федерации водного поло, о чем можно говорить дальше? И хотелось бы вживую услышать извинения Алекссева, который оскорбил многих своим поведением.





Своим демаршем хотели показать наше отношение к ситуации Не знаю, как отреагирует Федерация, скорей всего изменений не будет. Но в телефонном режиме президент согласился с нашими доводами, что на будущее такие вот инциденты должны заканчиваться за судейским столом.

Сергей Столяров, второй тренер сборной Харьковской области: «Своим демаршем хотели показать наше отношение к ситуации. Для того, чтобы не снимать команду с соревнований вообще, как мы хотели сначала, решили выставить резервный состав с целью подготовки их на отборочные игры чемпионата Европы, которые пройдут в мае.

Ребята были против, чтоб мы так поступили. Но это было решение харьковской федерации, которая заседала перед играми. Она послала письмо в украинскую Федерацию – ждем их ответа. Но играть будем и будем настраивать ребят на принципиальные игры».

Таким образом, «Динамо» без особых усилий приплюсовало себе три очка в турнирной таблице, ну вот получили ли они моральное удовлетворение от этой победы, узнавали у главного тренера львовян.

Алексей Шведов, главный тренер «Динамо»: Это победа в любом случае. Я доволен, что мы победили. Конечно, я ждал другого матча… Именно результатом на табло доволен, но самой игрой не очень, не то, что я ожидал. Вывести резерв - это решение сборной Харьковской области, они вправе делать со своей командой, что захотят. Если им не нужен спарринг с такой командой, как мы, это их вопросы, но, по-моему, это неспортивно».

Раз Алексей Шведов заговорил про неспортивное поведение, конечно, вспоминается недавнее нападение его игрока на судью. На вопрос «не считаете ли Вы наказание слишком мягким?» тренер ответил так: «Это решение исполкома, и мы будем его выполнять. Я не собираюсь оспаривать это решение, для меня хорошо, что Алексеева всего на два тура дисквалифицировали, так как это один из моих основных игроков и, конечно, он мне нужен в игре».

Два следующих игровых дня прошли без неожиданностей: сборная Харьковской области и «Динамо» одержали прогнозированные победы над ВК «Мариуполь» и НТУ-ХПИ.

День второй:

ВК «Мариуполь» – сборная Харьковской области – 7:14 (2:3, 0:6, 3:3, 2:2)

«Динамо» Львов – НТУ-ХПИ Харьков – 23:11 (5:3, 5:4, 6:1, 7:3)



День третий:

«Динамо» Львов – ВК «Мариуполь» – 15:6 (3:1, 2:2, 5:1, 5:2)

Сборная Харьковской области – НТУ-ХПИ Харьков – 14:6 (3:2, 3:1, 4:1, 4:2)

Вячеслав Костанда, главный тренер ВК «Мариуполь», мастер спорта международного класа, подытожил выступление команды, которая вернула себе третье место в турнирной таблице: «Своей молодой командой я доволен. Проверку боем они прошли. Конечно, есть моменты, над которыми надо работать, но выступили здорово».

А так же высказался по поводу дисквалификации динамовца Алексеева: «Есть правила, от которых не нужно отступать: LEN предусматривает дисквалификацию игрока от года до трех. Виноват судья, не виноват – не в том дело… Судья всегда прав! А если мы сейчас создадим прецедент, случай может повторится снова. Был похожий случай десяток лет назад, это все было жестко наказано. Если каждый игрок у нас сейчас будет такие вещи производить… Нельзя это! Нельзя!».

Положение команд после IV тура. 17-19.03.2017:

1 место - «Динамо» Львов (33 очка: 11 побед, 1 поражение);

2 место - сб. Харьковской обл. (27: 9 побед, 3 поражения);

3 место – ВК «Мариуполь» (7: 2победы,10 поражений).

4 место - НТУ-ХПИ Харьков (5: 2 победы, 10 поражений).

Следующий, пятый, тур чемпионата Украины (или ІІІ тур Суперлиги) состоится 26-28 апреля в Харькове.



Наталия ВАСЁ