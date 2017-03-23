В Украине создали борцовскую Премьер-лигу

На НСК «Олимпийском» презентовали Wrestler’s Premier League – борцовскую Премьер-лигу. Пятерых лучших греко-римских борцов Украины последних лет посвятили в члены новообразовавшегося клуба и вручили серебряные перстни с логотипом WPL.

Среди «окольцованных» – олимпийские призеры Артур Варданян и Жан Беленюк, призеры ЧМ и ЧЕ Дмитрий Тимченко, Дмитрий Цимбалюк и Александр Чернецкий.

Тимченко первым решил подать пример коллегам и примерить подарок – тот оказался тесноват, но это его не смутило. Отличился он и словами благодарности, где решил вспомнить не только про команду: «Спасибо всем, кто помогал готовиться. Реально было круто. Но, конечно, всеми нами движут женщины, и без них не было бы никаких побед». Кстати, спортсменок из женской сборной здесь не отмечали, но главный тренер сборной по греко-римской борьбе Артур Дзигасов, который вручал борцам награды, признался, что он только за расширение количества участников и включения в состав девушек.

А Жан, недавно вернувшийся из поездки в Руанду, где познакомился с родственниками по линии отца, и вовсе повеселил, в шутку протянув руку в ожидании, что ему наденут перстень лично.

«Вы, наверное, заметили, как на заднем фоне всех видео переживали наши тренеры, – прокомментировал он видеоролики с нарезкой лучших моментов чемпионов. – Я даже сейчас вижу, что Артур Петрович весь покраснел. Поэтому я в первую очередь благодарен тренерам».

Спортсмены из молодежки отхватили по подвеске – серебряной борцовке. А тренерский состав сборной объявили почетными членами клуба.