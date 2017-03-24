Знаменитая одесская Велосотка станет более технологичной

8 апреля в Одессе стартует знаменитая «Велосотка» - 35-ый международный велосипедный марафон, в котором велосипедисты за 10 часов проезжают 100 километров по Поясу Славы. В этом году мероприятие станет более технологичным. Генеральным партнером мероприятия стала группа компаний ТИС.

Организаторы вместе с журналистами проехали по маршруту марафона, чтобы посмотреть на состояние дорог. Дмитрий Волошенков, глава оргкомитета «Велосотки» прогнозирует, что на марафон зарегистрируется 2 000 участников из трех стран. Еще 300-350 человек планируют преодолевать маршрут пешком за 24 часа.





«В этом году мы разделили участников на 4 категории – профи, любители, оригинальные велосипеды и электробайки. У каждой категории – свои нормативы и призы. А главная техническая инновация этого года – электронная система учета участников. Благодаря нашему генеральному партнеру – группе компаний ТИС – мы установим на старте и финише специальные арки. Они автоматически спишут данные участников с чип-карт RFID, установленных на руле велосипеда», - рассказал журналистам Руслан Брегунец, ответственный за связи с общественностью и СМИ оргкомитета.

В категории «оригинальные велосипеды» уже зарегистрированы участники на самодельных байках из бамбука, а также 7 «тандемов». Уникальность парных команд в том, что вторым участником станет незрячий спортсмен. Всего в категории «оригиналы» уже зарегистрировались 24 участника.

«Велосотка – зрелищный и правильный праздник», - прокомментировали в группе компаний ТИС. «Он посвящен освобождению нашего любимого города Одессы, а также делает модным здоровый образ жизни – поэтому мы решили и в этом году присоединиться к организации марафона».





По мнению оргкомитета, крайне важно, чтобы социально-ответственный бизнес подключался к организации таких мероприятий - это вклад в улучшение имиджа Украины, как спортивной страны. В оргкомитете напомнили, что за все время существования "Велосотки" по легендарному маршруту проехало более 15 тыс. велосипедистов из Украины, Германии, Швеции, Польши, Молдовы, Ливана, Великобритании и Белоруссии.

Напомним, «Велосотка» в Одессе проводится с 1983 года. Маршрут стартует от парка Шевченко в Одессе и финиширует на позиции 411-й батареи (мемориальный комплекс, который посвящен героической обороне Одессы). Марафон приурочен ко дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков.